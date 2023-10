Nagietek chroni przed rakiem i wspomaga odchudzanie. Jak go stosować?

Nagietek jest ziołem, które w naturalny sposób wspiera zdrowie i urodę. O wszechstronności jego działania przekonano się już w XII wieku. Surowcem zielarskim jest kwiat tej rośliny. W jaki sposób nagietek lekarski może wspomóc nasze zdrowie?

Na co pomaga nagietek lekarski?

Łacińska nazwa nagietka lekarskiego to Calendula officinalis. Osoby zajmujące się ziołolecznictwem zwracają uwagę na to, że ta roślina działa profilaktycznie, a także może być naturalnym lekarstwem dla cierpiących na różne dolegliwości. Dzieję się tak ze względu na dużą zawartość witaminy C w nagietku. Ponadto roślina wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe oraz dostarcza triterpeny – związki, które obniżają poziom cholesterolu we krwi. Nagietek znany jest z właściwości przeciwzapalnych – z uwagi na obecność flawonoidów chroni przed wolnymi rodnikami i hamuje rozwój komórek nowotworowych. To zioło może też wspierać narząd wzroku, przede wszystkim łagodzi podrażnione oczy. Płukanie jamy ustnej naparem z nagietka może pomóc w opanowaniu infekcji gardła. Ta roślina polecana jest także pacjentom z RZS (reumatoidalnym zapaleniem stawów), ponieważ działa kojąco na stawy.

Czy nagietek przyspiesza odchudzanie?

Herbatka nagietkowa, wypijana regularnie, nawet 3 razy dziennie, znacząco przyspiesza metabolizm. W związku z tym powinny ją pić osoby, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. W sklepach można kupić gotową herbatę lub specjalne mieszanki. Aby uzyskać bardziej esencjonalny napar, wystarczy zalać gorącą wodą łyżkę suszonych kwiatów z nagietka, trzymać przez 10 min pod przykryciem, a następnie odcedzić.

Nagietek polecany jest również pacjentom, którzy mają problemy z układem pokarmowym. Chodzi o osoby cierpiące na wrzody żołądka, choroby wątroby, stany zapalne dróg żółciowych, zapalenie jelita grubego, zgagę oraz inne dolegliwości (w tym bólowe) układu trawiennego. Działa również rozkurczowo – może być wsparciem dla kobiet mających bolesne miesiączki oraz tych w okresie menopauzy.

Jak stosuje się nagietek w kosmetyce?

Nagietek można stosować zewnętrznie – jest bazą leczniczych maści, balsamów, kremów czy pomadek. Znany jest z tego, że świetnie nawilża i regeneruje skórę (np. pięt). Zwykle używa się go do leczenia ran, stanów zapalnych błon śluzowych, odmrożeń, odleżyn, otarć czy stłuczeń. Coraz częściej mówi się o jego zastosowaniu u osób z łuszczycą i AZS (atopowym zapaleniem skóry). Stosowany jest także w leczeniu trądziku.

Kto nie powinien stosować nagietka leczniczego?

Zdaniem specjalistów, stosowanie nagietka w postaci naparów czy herbatek nie jest wskazane dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią. Stosowania zewnętrznego powinny unikać dzieci do 6 roku życia. To zioło nie jest również wskazane alergikom uczulonym na rośliny z rodziny astrowatych. Należy pamiętać, aby – jak w przypadku innych ziół – napoje z nagietka pić z umiarem. A jeśli ktoś cierpi na konkretne schorzenia i przyjmuje leki, stosowanie nagietka w jakiejkolwiek formie powinien skonsultować z lekarzem.

