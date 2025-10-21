Większość Polaków nigdy o nim nie słyszała. Ten tani superfood działa jak tarcza dla wątroby

Czarny czosnek jest fermentowanym czosnkiem białym. Powstaje on w wyniku długotrwałego dojrzewania w podwyższonej temperaturze i wilgotności. Większość Polaków nigdy go nie próbowała, a szkoda, bo to prawdziwy superfood, który warto wprowadzić do swojej diety. Nie jest tak ostry jak klasyczny, świeży czosnek. Ma za to łagodny, lekko słodki smak.

Czarny czosnek a zdrowie wątroby

Spożywanie czarnego czosnku działa korzystnie między innymi na zdrowie wątroby. Wynika to z większej ilości związków bioaktywnych tego rodzaju czosnku w porównaniu do klasycznego. Zawiera on też więcej polifenoli i flawonoidów, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Chroni więc wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez toksyny.

Badanie przeprowadzone w 2019 roku dowiodło, że ekstrakty ze sfermentowanego czarnego czosnku mają znaczące działanie ochronne na wątrobę (hepatoprotekcyjne) przed ostrym uszkodzeniem wywołanym toksyną. Działanie to polegało na zmniejszeniu markerów stanu zapalnego, które przyczyniają się do ostrego uszkodzenia wątroby. Mniejsze były również uszkodzenia strukturalne w wątrobie (na przykład martwica komórek wątrobowych). Jednocześnie zwiększyła się też aktywność enzymów antyoksydacyjnych. Obniżył się także poziom enzymów wątrobowych we krwi, którego podwyższone stężenie wskazuje na uszkodzenie wątroby. Badanie było przeprowadzone na myszach. Trzeba jednak pamiętać o tym, że chociaż wyniki są obiecujące, to potrzebne są dalsze badania na ludziach.

Jakie jeszcze właściwości ma ten superfood?

Czarny czosnek, jak już zostało wspomniane, jest bogaty w antyoksydanty. Wpływa to korzystnie nie tylko na zdrowie wątroby, ale całego organizmu. Pomaga neutralizować wolne rodniki i spowalnia procesy starzenia. Ten superfood działa również jak naturalny antybiotyk, ponieważ wzmacnia odporność. Wynika to z jego właściwości przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych. Jego spożywanie przyczynia się także do regulacji ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.

