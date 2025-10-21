Jedz garść dziennie, a szybko poczujesz efekt. Ten przysmak wzmacnia serce i jelita

Pistacje, czyli rodzaj orzechów, są bardzo popularną przekąską na całym świecie. Mają zielonkawy kolor i lekko słodkawy smak, który ma wielu miłośników. Są nie tylko pyszne, ale też zdrowe. Zawierają dużo białka, błonnika oraz witamin z grupy B. Są też bogate w składniki mineralne, takie jak fosfor, wapń czy magnez.

Pistacje regulują ciśnienie

Jedzenie pistacji może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia skurczowego krwi. Wynika to z faktu, że zawierają one dużą dawkę potasu, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy. Wszystko to wspiera zdrowie naczyń krwionośnych i pomaga regulować ciśnienie.

Metaanaliza opublikowana w czasopiśmie „British Journal of Nutrition” w 2020 roku wykazała, że osoby spożywające pistacje miały średnio o około 2,12 mm Hg niższe ciśnienie skurczowe w porównaniu do grupy kontrolnej. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz, aby jedzenie pistacji przyniosło realne korzyści dla twojego zdrowia, nie powinieneś spożywać ich z dodatkiem soli. Nadmiar sodu w diecie jest czynnikiem podnoszącym ciśnienie tętnicze.

Choć pistacje mają wiele prozdrowotnych właściwości, to nie zastąpią leczenia farmakologicznego (jeśli jest taka potrzeba). Stanowią jedynie cenne uzupełnienie zdrowej diety.

Jakie jeszcze korzyści daje jedzenie pistacji?

Pistacje zawierają także błonnik pokarmowy, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Działają również prebiotycznie, przez co wspierają zdrowie mikrobioty jelitowej. Są też prawdziwą skarbnicą antyoksydantów, które chronią przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Neutralizują je, zanim zdążą uszkodzić komórki.

W ten sposób pistacje zapewniają lepszą kondycję całego organizmu, a także silniejszą odporność i młodszy wygląd skóry. Zawierają duże ilości luteiny i zeaksantyny – przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie oczu. Ich spożycie pomaga również obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów. Mają też niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomagają regulować poziom glukozy we krwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Trzeba jednak pamiętać, by zachować umiar w jedzeniu pistacji, ponieważ są dość kaloryczne. Garść dziennie wystarczy, by czerpać z nich korzyści zdrowotne.

