Na Wszystkich Świętych zrobię bigos z przepisu Tomka Strzelczyka. Gotowy w 25 minut!

Bigos to treściwe, staropolskie danie, które uwielbia większość mieszkańców naszego kraju, ale zachwycają się tą potrawą też osoby z zagranicy. Ma głęboki smak i intensywny aromat. Ta potrawa kojarzy się z domowym ciepłem. Moja mama i babcia zawsze przygotowywały ją na Wszystkich Świętych, a ja kultywuję tę tradycję.

Jak zrobić ekspresowy bigos? Prosty przepis

Bigos to kulinarna wizytówka polskiej kuchni. Tradycyjnie powinien być gotowany przez kilka godzin, jednak nie zawsze mamy na to czas. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi przepis Tomka Strzelczyka, popularnego kucharza. Okazuje się, że pyszny bigos można bez trudu zrobić w zaledwie 25 minut. Z daniem w tej odsłonie poradzą sobie nawet kuchenni debiutanci.

Przepis: Ekspresowy bigos Ten bigos z przepisu Tomka Strzelczyka smakuje naprawdę świetnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 516 w każdej porcji Składniki 100 ml czerwonego wina

200 g kapusty kiszonej

200 g kapusty białej

100 g boczku wędzonego

300 g schabu wieprzowego

5 śliwek suszonych

1 łyżka smalcu

50 ml sosu Worcestershire

1 łyżka miodu

1 łyżeczka ziaren kolendry

1 łyżeczka suszonego majeranku

4 liście laurowe

sól, pieprz (do smaku) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówBoczek pokrój w grubą kostkę, schab również pokrój w kawałki. Obie kapusty drobno poszatkuj. Cebulę pokrój w kostkę. Suszone śliwki możesz przekroić na pół lub pozostawić w całości, by uwolniły aromat w trakcie gotowania. Smażenie boczku i kapustyW dużym garnku roztop smalec i wrzuć boczek — smaż, aż wytopi się tłuszcz i boczek lekko się zarumieni. Dodaj cebulę i krótko zeszklij. Do całości dodaj połowę poszatkowanej kapusty oraz koncentrat pomidorowy — chwilę przesmaż. Mieszanie składnikówStopniowo dorzucaj pozostałą kapustę, mieszając, by całość się ładnie połączyła. Do garnka dodaj: pokrojony schab, śliwki, kolendrę, liście laurowe, majeranek i pieprz. Wlej wino. Całość gotuj na umiarkowanym ogniu, mieszając. Pod koniec gotowania dosól, dopieprz, dodaj sos Worcestershire i miód — mieszaj, by smaki się połączyły. Jeśli kapusta jest jeszcze zbyt kwaśna, dodaj odrobinę cukru lub więcej miodu, by złagodzić kwasowość.

Dzięki wykorzystaniu mieszanki kapusty: kiszonej i białej, bigos szybciej się gotuje i nie jest zbyt kwaśny. Pamiętaj też, by nie przeciągać czasu gotowania. Kapusta ma być lekko chrupiąca, a nie rozgotowana. Z kolei wytopienie boczku na smalcu stworzy esencjonalną bazę dla kapusty. Użycie wina ma na celu pogłębienie smaku, jednak nie obawiaj się – alkohol wyparuje podczas gotowania. Zamiast schabu wieprzowego możesz użyć też karkówki, dzięki czemu całość będzie bardziej aromatyczna. Jeśli chcesz, by wersja tego dania była bardziej klasyczna, dodaj też kiełbasę.

Co jeszcze można dodać do bigosu?

Jeśli masz ochotę na odrobinę kulinarnych eksperymentów, to śmiało możesz dodać do bigosu też inne przyprawy i dodatki. Świetnie pasują goździki, odrobina cynamonu czy gałki muszkatołowej. Wprowadzą korzenną nutę, a także delikatnie zrównoważą kwasowość tej potrawy. Żeby całość nabrała bardziej ziołowego aromatu, możesz dodać też odrobinę kolendry lub tymianku. Głębokiego, dymnego posmaku nada również wędzona papryka. Koniecznie też sprawdź, jakie są powszechne błędy podczas robienia bigosu i postaraj się ich unikać.

