Biedronka znów rozdaje ten hitowy produkt za darmo. Klienci przecierają oczy ze zdumienia

Biedronka nie pozwala klientom się nudzić. Co chwila organizuje różnego rodzaju promocje, które mają zachęcić klientów do zrobienia zakupów. Trzeba przyznać, że jedna z najnowszych akcji okazała się wyjątkowo skuteczna. Trudno przejść obok niej obojętnie, zwłaszcza że sieć rozdaje w gratisie popularny produkt, który zwykle obciąża domowy budżet. Sprawdź szczegóły i nie przegap swojej szansy, by zaoszczędzić.

Co Biedronka rozdaje w gratisie?

Promocja obejmuje Masło Polskie. Jej zasady są banalnie proste. Jeśli kupisz cztery kostki tłuszczu, dwie kolejne dostaniesz gratis. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów, którzy są członkami programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z niej skorzystać, trzeba posiadać specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Na szczęście ich zdobycie nie powinno sprawić nikomu większych trudności. Oprogramowanie wystarczy pobrać ze sklepu internetowego – App Store lub Google Play – a kartę można odebrać przy kasie w każdym sklepie sieci. Akcja rabatowa na masło trwa do środy, 22 października 2025 roku. Pamiętaj, że Biedronka wprowadziła limity – sześć opakowań tłuszczu na jedno konto lojalnościowe.

Czy przeterminowane masło można jeszcze zużyć?

W przeciwieństwie do mleka masło ma dość wysoką odporność na zepsucie, zwłaszcza jeśli przechowywane jest w chłodzie. Data na opakowaniu oznacza moment, po którym może stracić część walorów smakowych, ale niekoniecznie staje się szkodliwe. Eksperci ds. żywności podkreślają, że masło można spożyć nawet do kilku dni po terminie, jeśli ma normalny zapach, barwę i konsystencję. Gdy zaczyna pachnieć kwaśno, żółknie lub ma posmak „tłuszczu starego” – wtedy nie warto ryzykować. Pamiętaj, że zapas masła możesz spokojnie zamrozić. Ten prosty zabieg wydłuży jego świeżość nawet o kilka miesięcy. Wcześniej warto podzielić smarowidło na mniejsze porcje. Łatwiej będzie je później wykorzystać.

