Ostatni dzwonek na ten owoc! Ma więcej witaminy C niż cytryna, zrób z niego pyszny sok

Dereń jadalny jest rośliną o wielu cennych właściwościach. Sezon na ten owoc zaczyna się pod koniec sierpnia, ale trwa jeszcze w październiku. Ważne jest, żeby zbierać owoce, które są w pełni dojrzałe. Wtedy mają najlepszy, słodko-kwaśny smak. Jest on też mniej cierpki. Dereń ma wiele zastosowań w kuchni. Można z niego przygotować przetwory, takie jak nalewki, dżemy czy konfitury. Jego owoce można też suszyć i dodawać do kompotów lub herbat. Ja jednak co roku robię z nich pyszny sok.

Zrób sok z derenia jadalnego

Sok z derenia jadalnego zachowuje wiele prozdrowotnych właściwości, które zawierają świeże owoce. Świetnie nadaje się jako dodatek do jesiennej herbaty, ale śmiało możesz go też po prostu rozcieńczyć z wodą. Robi się go w naprawdę prosty sposób – wystarczy połączyć sok z dojrzałych owoców derenia z cukrem. Najbardziej uciążliwe może być jednak czekanie, aż puszczą one sok.

Przepis: Sok z derenia jadalnego Ten sok to obowiązkowy element każdej jesieni u mnie w domu. Smakuje cudownie! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 86 godz. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 157 w każdej porcji Składniki 1 kg dojrzałych owoców derenia

3 litry wody

500 g cukru Sposób przygotowania Przygotowanie owocówUmyj dokładnie owoce derenia. W dużym garnku zalej owoce przygotowanym wcześniej wrzątkiem. Przykryj i odstaw na 12 godzin. Po tym czasie odcedź owoce przez sitko – usuń je z wody. Wodę zagotuj, włóż do niej owoce ponownie, po czym odstaw pod przykryciem na kolejne 24 godziny. W tym czasie owoce mają puścić sok. Powtórzenie czynnościNastępnego dnia powtórz tę czynność: ponownie wstaw owoce do zagotowanej wody i odstaw na 48 godzin. Gotowanie sokuW ostatnim etapie wyjmij owoce, a płyn (czyli sok i woda) zagotuj przez około 10 minut na małym ogniu. Po tym czasie dodaj cukier i gotuj — nie doprowadzając do wrzenia — przez kolejne 5 minut, usuwając w razie potrzeby pianę. Gorący sok przelej do wyparzonych butelek, zakręć, obróć do góry dnem i zostaw do wystygnięcia.

Właściwości derenia jadalnego

Największą zaletą tych owoców jest duża zawartość witaminy C (różni się ona w zależności od odmiany). W 100 g znajduje się nawet 200 mg tej witaminy. Dla porównania – w cytrynie jest to jedynie 50 mg witaminy C w 100 g. Dzięki temu owoce derenia doskonale wzmacniają odporność, co jest niezwykle ważne w czasie jesieni, gdy wiele osób boryka się z przeziębieniem.

Mają także silne działanie antyoksydacyjne. Są bogate w polifenole i antocyjany, które są przeciwutleniaczami. Chronią więc komórki naszego organizmu przed stresem oksydacyjnym. Ich jedzenie wspomaga również funkcjonowanie układu pokarmowego. W tych owocach zawarte są garbniki (taniny) oraz pektyny, które regulują jego pracę. Pomagają na biegunki i kolki żołądkowe, ale też wspomagają przemianę materii.

Działają również moczopędnie, przez co wspierają pracę nerek oraz układu moczowego. Wzmacniają także naczynia krwionośne. Są również dobrym źródłem żelaza, które wspomaga leczenie anemii.

