Ten kefir z Biedronki wspiera odchudzanie i odporność. Dietetyczka: to prawdziwy diamencik

Są takie produkty, które mijamy w sklepie, nie spodziewając się niczego wyjątkowego. A potem okazuje się, że to prawdziwy „diamencik” — smaczny i idealny dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, nabrać formy lub po prostu jeść zdrowiej. Nie inaczej jest w przypadku tego kefiru. Poleca go znana ekspertka – doktor dietetyki Paulina Ihnatowicz. Sprawdź, dlaczego warto mieć go w lodówce.

Jaki kefir poleca dietetyczka?

Zdaniem specjalistki prawdziwym „diamencikiem” w ofercie Biedronki jest kefir proteinowy marki Go Active. Skład jest prosty i krótki. Obejmuje tylko cztery „elementy” – mleko, białka mleka oraz żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Jedna butelka o pojemności 420 mililitrów dostarcza ponad 30 gramów białka i tylko 249 kilokalorii. Doskonale syci, nie obciążając przy tym żołądka. Jak zauważa dr Paulina Ihnatowicz mogłaby go polecić praktycznie każdemu.

Nie dość, że świetnie zadba o naszą mikrobiotę (bo dostarczy nam bakterii probiotycznych), to jeszcze dostarczy nam sporej ilości białka. I tu ciekawostka. Najdłużej żyjąca kobieta na świecie jadła jogurt, maślankę lub kefir trzy razy na dzień – podkreśla dietetyczka w opublikowanym nagraniu.

Warto również zaznaczyć, że białko odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w pracy i regeneracji układu mięśniowego, ale też utrzymaniu prawidłowej masy ciała. To szczególnie ważne u osób na diecie redukcyjnej, które często zmagają się z uczuciem głodu. Białko daje przedłuża uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie Usprawnia przemianę materii, a także przyspiesza spalanie kalorii.

Jak włączyć kefir proteinowy do diety?

Kefir z powodzeniem może zastąpić wiele popularnych przekąsek, Jego największy atut to wszechstronność. Doskonale smakuje „solo”, ale świetnie sprawdza się też jako składnik owsianek, koktajli, sosów, a nawet zamiennik mleka w naleśnikach czy innych deserach. Ten nabiał jest również idealną bazą dla różnego rodzaju smoothie.

