Ten napój podkręca metabolizm. Zrobisz go z orzeszków ziemnych i kardamonu

Orzeszki ziemne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Na ich bazie można przygotować mąkę czy masło. Fistaszki doskonale sprawdzają się również jako składnik sosów, marynat lub sałatek. Dziś mamy jednak inną propozycję – napój arachidowy z kardamonem. To istny „pogromca” tłuszczu.

1 szklanka orzeszków ziemnych, prażonych, niesolonych,

2 łyżeczki mielonego kardamonu,

4 szklanki wody

1 łyżeczka ekstraktu z wanili (opcjonalnie)

1 łyżeczka cynamonu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie orzeszków ziemnychOrzeszki zalewamy jedną szklanką wody, by napęczniały i odstawiamy na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Po tym czasie odcedzamy je na sicie i odsączone wrzucamy do blendera. Przygotowanie napoju arachidowego z kardamonemOdsączone orzechy miksujemy razem z kardamonem, wodą i ekstraktem z wanilii do uzyskania gładkiej konsystencji. Przelewamy napój przez gazę lub odcedzamy przez sito i przelewamy do odrębnego naczynia, na przykład butelki. Podawanie napojuButelkę należy wstrząsnąć przed spożyciem napoju. Można go też przelać do filiżanek, posypać cynamonem i udekorować anyżem. Napój należy przechowywać w lodówce (max. 24 godziny).

Czy napój z orzeszków ziemnych z kardamonem rzeczywiście odchudza?

Przeprowadzono wiele badań, które dowodzą, że włączenie orzeszków ziemnych do diety może wspomóc proces odchudzania. Skąd takie wnioski? Fistaszki mają w swoim składzie błonnik, który obniża wartość kaloryczną posiłków, a w dodatku zapewnia uczucie sytości na długo. Zapobiega więc podjadaniu między posiłkami, a w rezultacie sprzyja ograniczeniu liczby przyjmowanych kalorii. Nie czujemy się głodni, więc nie mamy potrzeby, by sięgać po słodycze czy różne inne niezdrowe przekąski.

Podobnie działa kardamon. Połączenie tych dwóch składników tworzy prawdziwego „pogromcę” tłuszczu i nadprogramowych kilogramów. Napój z orzeszków ziemnych wzmaga produkcję soków trawiennych i usprawnia perystaltykę jelit. Wspomaga proces usuwania toksyn z organizmu, a co za tym idzie pośrednio wpływa na poprawę ogólnego samopoczucia.

Na co jeszcze pomaga napój arachidowy z kardamonem?

Kardamon ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Dzięki temu wspomaga układ odpornościowy organizmu w walce z różnego rodzaju infekcjami. Dlatego warto włączyć go do diety, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy stajemy się bardziej podatni na działanie patogenów. Dodatkowo zawiera mangiferynę. Związek ten neutralizuje działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się komórek. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób, między innymi miażdżycy i schorzeń o podłożu nowotworowym.

Jak często pić napój z orzeszków ziemnych z kardamonem?

Napój z orzeszków ziemnych z kardamonem można pić codziennie. Powinien być on uzupełnieniem różnorodnej, zbilansowanej diety. Nie należy traktować go jako zamiennika dla owoców czy warzyw. Warto po tygodniu stosowania takiej „kuracji odchudzającej” zrobić sobie przerwę, by zbytnio nie przesadzić.

Napój arachidowy z kardamonem – przeciwskazania

Po napój nie powinny sięgać osoby uczulone na fistaszki lub kardamon. Zaleca się, by zrezygnowały z niego również kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią, a także osoby, które cierpią na przewlekłe choroby układu pokarmowego, na przykład zapalenie błony śluzowej żołądka czy wrzody żołądka.

