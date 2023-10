Mango i kardamon to miks, który wysysa tłuszcz. Przepis na indyjski koktajl odchudzający

Kuchnia indyjska pełna jest egzotycznych smaków, w których Polacy gustują coraz bardziej. Smoothie z mango, zwane też mango lassi, podbiło serca miłośników orientalnych napojów. Ten koktajl można przygotować w różnych wariacjach, nie tylko w wersji chłodzącego napoju na upalne dni. Oto jeden z przepisów, który – dzięki zawartości kardamonu – ma właściwości odchudzające.

Przepis: Indyjski koktajl z kardamonem i mango Przepis na indyjski koktajl z mango i kardamonem, który spala tłuszcz w mig. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 sztuka dojrzałego mango

1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka nasion chia

1 garść natki pietruszki

250 g jogurtu naturalnego

pół szklanki wody Sposób przygotowania Przygotowanie mangoUmyj mango, a następnie spróbuj przekroić owoc na pół, aby oddzielić pestkę od miąższu. Miąższ pokrój na kawałki. Dodawanie składnikówPokrojone mango przełóż do misy blendera. Dodaj nasiona chia, natkę pietruszki, jogurt naturalny, wodę i kardamon. Całość zmiksuj na jednolitą masę. Chłodzenie koktajluKoktajl możesz wypić od razu po przygotowaniu lub umieścić go na 15 minut w lodówce, aby się schłodził. Smacznego!

Koktajl z mango i kardamonu – czy rzeczywiście odchudza?

Napój na bazie mango i kardamonu jest niskokaloryczny, a jednocześnie sycący, ze względu na dużą zawartość błonnika (1,6 g w 100 g tego owocu). Po wypiciu jednej porcji będziemy syci przez dłuższy czas, a nasze jelita zaczną lepiej i szybciej pracować, co wspomoże proces odchudzania. Sekretem tego koktajlu jest kardamon, który od setek lat w Azji Południowo-Wschodniej stosowany jest jako lekarstwo na problemy trawienne. Ta przyprawa idealnie komponuje się ze słodyczą mango. Zaliczana jest do naturalnych termogeników, czyli substancji poprawiających tempo przemiany materii. Po jej spożyciu dochodzi do podwyższenia temperatury ciała, co przekłada się na lepszą stymulację metabolizmu. Połączenie mango z kardamonem i jogurtem działa oczyszczająco i pomaga można pozbyć się z organizmu wielu toksyn.

Co dodać do koktajlu, aby szybciej spalić tłuszcz?

Mango, kardamon i jogurt to nie jedyne produkty, dzięki którym szybciej spalimy tłuszcz. Indyjski koktajl można wzbogacić takimi dodatkami jak nasiona chia i natka pietruszki. Te pierwsze mają zaskakująco dużą zawartość błonnika – 35 g w 100 g, dzięki czemu skutecznie zaspokajają głód. Podobne właściwości ma natka pietruszki, która dodatkowo pobudza metabolizm do pracy. Choć nie kojarzy się z kuchnią indyjską, warto użyć jej do przygotowania koktajlu. To warzywo nie tylko poprawia trawienie, ale również odżywia organizm. Dzieje się tak dzięki dużej zawartości witaminy C (w jednym pęczku jest jej aż 89 mg), a także takich witamin jak B6, E, K oraz A.

Na co pomaga koktajl z mango z kardamonem?

Koktajl polecany jest nie tylko osobom, które się odchudzają. Napój zawiera przeciwutleniacze, dzięki czemu obniża ciśnienie, jednocześnie poprawiając krążenie. Ma też inne atuty – działa przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Mango ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych, m.in. ze względu na zawartość glikozydu – mangiferyny, która neutralizuje działanie wolnych rodników, chroniąc w ten sposób organizm przed pojawieniem się nowotworów. Poza tym dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych, w tym sporo witamin i minerałów. W mango znajdziemy m.in. witaminy z grupy B i minerały: cynk, fosfor, magnez, potas, sód, wapń i żelazo.

Jak często można pić indyjski koktajl?

Koktajl z mango i kardamonem można pić codziennie, jednak po tygodniu lepiej zrobić sobie dłuższą przerwę. Warto pamiętać, że przygotowany napój można przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt, można dodać do koktajlu odrobinę imbiru czy kurkumy.

