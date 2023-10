Przepis na obłędny mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki. 5 minut i gotowe

Jedzenie pysznych i słodkich deserów podczas diety odchudzającej wydaje się czymś absolutnie zakazanym. Rzeczywiście – ta zasada obowiązuje w przypadku większości słodkości, jednak my znamy sposób, by skutecznie ją obejść. Jeśli przygotujecie lekki deser z naszego przepisu – będziecie mogli się nim zajadać bez wyrzutów sumienia nawet wtedy, gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami.

Lekki mus czekoladowy dla osób na diecie

Jeśli marzy wam się coś słodkiego do jedzenia, ale nie chcecie rezygnować też z ograniczenia w spożywaniu słodyczy – przygotujcie lekki deser o smaku czekoladowym. Zrobicie go z zaledwie kilku składników, które większość osób pewnie ma w swojej kuchni. Głównym składnikiem tego deseru jest kefir, który jest doskonałym uzupełnieniem diety odchudzającej. Potrzebna będzie wam też odrobina gorzkiego kakao oraz żelatyna i woda. Ten deser nie zawiera cukru, więc śmiało mogą jeść go osoby na diecie. Jest to świetną alternatywą na przykład dla kalorycznych lodów lub różnego rodzaju kremów czekoladowych. Co więcej, przygotowanie tego deseru wcale nie jest czasochłonne i zajmie wam naprawdę tylko kilka minut.

Jak zrobić deser idealny podczas odchudzania? Przepis

Taki lekki mus czekoladowy możecie jeść solo lub urozmaicić go swoimi ulubionymi dodatkami. Świetnie sprawdzą się bakalie lub orzechy, ale też owoce. W przypadku tych ostatnich musicie jednak pamiętać, że niektórych owoców lepiej jest unikać podczas diety odchudzającej. Koniecznie sprawdźcie więc, jakie owoce są najbardziej kaloryczne. W podstawowej wersji tego deseru nie dodaje się cukru, jeśli jednak chcecie, by smakołyk nabrał nieco słodkiego smaku – wykorzystajcie dietetyczną alternatywę, na przykład w postaci miodu, ksylitolu lub stewii.

Przepis: Lekki mus czekoladowy Ten deser idealnie sprawdzi się nawet w przypadku osób na diecie. Koniecznie musicie go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 łyżka żelatyny,

woda,

szklanka kefiru,

1 łyżka kakao,

opcjonalnie: miód lub inny zamiennik cukru. Sposób przygotowania Rozpuśćcie żelatynę w wodzieNajpierw musicie rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 50 ml zimnej wody. Taką mieszankę odstawcie na 10 minut. Zmieszajcie kakao z kefiremNastępnie zmiksujcie szklankę kefiru z 1 łyżką kakao. Możecie dodać też odrobinę miodu lub inny zamiennik cukru. Róbcie to, aż masa się porządnie napowietrzy, a na jej powierzchni pojawią się lekkie bąbelki. Podgrzejcie wodę z żelatynąNastępny krok polega na podgrzaniu wody z żelatyną. Później musicie ją porządnie rozmieszać i dokładnie połączyć z pozostałymi składnikami. Gotową masę przelejcie do szklanek i wstawcie do lodówki na około 3 godziny.

Jak kefir i kakao wpływają na odchudzanie?

Kefir, czyli biały i gęsty napój z mleka fermentowanego, jest produktem polecanym osobom na diecie redukcyjnej. Wynika to z faktu, że ma on mało kalorii, a także jest bogaty w składniki, które przyspieszają metabolizm. Dodatkowo zawiera probiotyki, które pozytywnie wpływają na florę bakteryjną jelit (to z kolei jest podstawą do sprawnego funkcjonowania układu pokarmowego). Co więcej, jest to sycący napój, dzięki któremu nie sięgamy później po wysokokaloryczne przekąski.

Z kolei kakao włączone do diety może przyspieszyć metabolizm, a w konsekwencji też utratę wagi. Dodatkowo czyste kakao ma stosunkowo niską zawartość kalorii, a także jest bogate w błonnik, który może pomóc w uczuciu sytości, zmniejszając apetyt i przyczyniając się do zmniejszenia ilości spożywanego jedzenia.

