Pomelo kryje w sobie miąższ, który wysysa tłuszcz. Jak jeść ten owoc?

Mózg człowieka może ważyć nawet 1,5 kilograma. Dokładnie taką masę ma duże pomelo. Jednak w większości sklepów kupimy mniejsze okazy, ważące od 700 do 800 gramów. Choć obieranie pomelo jest dość skomplikowane, to, co najlepsze, tkwi w samym środku.

Jak smakuje i jak obrać pomelo?

Pomelo pochodzi z Australii i Nowej Gwinei. Jest większe od pomarańczy i grejpfruta, choć należy do tej samej rodziny cytrusów. W smaku przypomina wspomniane owoce. Połączenie słodkości z kwasowością i nutką goryczy tworzy niepowtarzalny miks. Wiele osób zniechęca się do sięgania po pomelo ze względu na to, że trudno je obrać. Ma grubą skórkę, którą należy ściągać sposobem.

Jak obrać pomelo? Skórę trzeba naciąć w kilku miejscach wzdłuż owocu, a następnie odkroić wierzchołek i spód. W ten sposób łatwiej usunąć skórkę. Należy robić to razem z białymi błonkami, które znajdują się pomiędzy cząstkami pomelo. To ważne, ponieważ są gorzkie i mogą zepsuć smak miąższu. Podobnie należy pozbyć się pestek.

Na co jest dobre pomelo?

Jedzenie miąższu pomelo jest szczególnie polecane osobom na diecie odchudzającej. Owoc ten to prawdziwa witaminowa bomba. Poza zawartością witaminy C, A i B, zawiera też wapń czy potas. Dzięki temu poprawia pracę układu krwionośnego i nerwowego. Ze względu na obecność przeciwutleniaczy i likopenu (spotykanego również w pomidorach) chroni przed nowotworami. Zapobiega miażdżycy i problemom skórnym.

Czy można jeść pomelo na diecie odchudzającej?

W Chinach pomelo uważane jest za owoc szczęścia. Chinki chętnie sięgają po niego, aby zachować szczupłą sylwetkę. Pomelo jest niskokaloryczne, 100 g tego owocu to tylko 38 kalorii. Jego dużym atutem jest zawartość białka oraz błonnika, który znacznie poprawia perystaltykę jelit oraz zapewnia uczucie sytości. Znajdziemy w nim pektyny, które pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Co ważne, pomelo w 88 procentach składa się z wody, dzięki czemu jest idealną przekąską dla osób na diecie. Poza tym świetnie nawadnia, co w procesie odchudzania jest bardzo ważne.

Co jest zdrowsze – pomelo czy grejpfrut?

Choć oba owoce w smaku są dość podobne (pomelo jest nieco słodsze), ich skład wiele się od siebie nie różni. Choć więcej witaminy C zawiera greipfrut. Za to w jednym i drugim owocu znajdziemy błonnik, witaminy z grupy B, witaminę A, a także potas i magnez. Spożywanie tych cytrusów poprawia trawienie, przyspiesza metabolizm, jednocześnie gasząc pragnienie.

Kto nie powinien jeść pomelo?

Mimo że pomelo ma liczne właściwości prozdrowotne, może wchodzić w interakcję z pewnymi lekami. Pomelo zawiera furanokumaryny, związki organiczne pochodzenia naturalnego, które w zestawieniu z farmaceutykami mogą powodować niepożądane działanie. Zwłaszcza dotyczy to psychotropów, także leków na nadciśnienie i cholesterol. W związku z tym, podobnie jak w przypadku grejpfruta, nie powinno się jeść pomelo 2 godziny przed przyjęciem leku i 4 godziny po jego spożyciu.

