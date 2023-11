Przepis na domową chałwę w wersji fit. Zrobicie ją w 10 minut, a może nawet krócej

Chałwa to smakołyk znany na całym świecie, ma ona swoich miłośników również w naszym kraju. W klasycznej wersji wytwarza się ją z nasion roślin oleistych takich jak między innymi sezam, słonecznik, migdały, a także dodatku cukru, miodu lub karmelu. Ten przysmak jest naprawdę pyszny, jednak też wysokokaloryczny, ponieważ w 100 g porcji chałwy jest około 500 kcal. Dlatego klasyczna chałwa nie jest wskazana dla osób, które się odchudzają. W szybki i prosty sposób możecie jednak zrobić jej dietetyczny odpowiednik.

Jak zrobić domową chałwę w wersji fit? Przepis

Do przygotowania tej dietetycznej chałwy będziecie potrzebować między innymi komosy ryżowej – to właśnie ona gra w tym przepisie „główną rolę”. Sprawdzi się idealnie, ponieważ nada chałwie naturalnego posmaku orzechowo-sezamowego. Będziecie musieli użyć też odrobiny zmielonego sezamu, zdrowej wersji słodzika oraz mleka kokosowego i wody. Zrobienie tego przysmaku zajmie wam dosłownie kilka minut, więc jest to też sposób na błyskawiczny deser.

Przepis: Dietetyczna chałwa Tę chałwę w wersji fit przygotujcie w ciągu kilku chwil. To pyszna przekąska nawet dla osób na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki pół szklanki mleka kokosowego,

60 g płatków quinoa (komosy ryżowej),

pół szklanki wody,

1 łyżeczka miodu lub ksylitolu (możecie wybrać też inny, zdrowy słodzik),

25 g zmielonego sezamu. Sposób przygotowania Przygotujcie płatki quinoaNajpierw zalejcie płatki mlekiem oraz wodą. Następnie dodajcie do nich miód (lub dosypcie odrobinę ksylitolu). Gotujcie całośćCałość gotujcie przez około 5 minut na niewielkim ogniu pod przykryciem. Gdy mieszkanka będzie już zagotowana – odstawcie ją na chwilę do momentu, aż lekko ostygnie. Zmiksujcie masę z sezamemGdy płatki już wystygną – dodajcie do nich zmielony sezam i zmiksujcie całość. Mieszankę przełóżcie do miseczki. Dietetyczna chałwa jest już gotowa do jedzenia.

Komosa ryżowa jako odchudzający składnik dietetycznej chałwy

Do przygotowania domowej chałwy w wersji dietetycznej potrzebujecie między innymi kaszy quinoa (komosy ryżowej). Jest ona polecana dla osób na diecie, ponieważ jej jedzenie sprzyja zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Posiada niski indeks glikemiczny, dzięki czemu powoduje wolniejsze i bardziej stabilne wzrosty poziomu glukozy we krwi po jej spożyciu. To może pomóc w unikaniu nagłych skoków poziomu cukru i zapobiega uczuciu głodu, które może wystąpić po spożyciu produktów o wysokim IG.

Komosa ryżowa jest także bogata w błonnik, co z kolei wpływa na dłuższe uczucie sytości. Dzięki temu można unikać częstego podjadania między posiłkami, co w konsekwencji wspomaga utrzymanie niższej ilości spożywanych kalorii. Jest ona również doskonałym źródłem białka.

Jak wybrać dobrą chałwę w sklepie?

Chałwę możecie przygotować samodzielnie w domu, robiąc to w wersji dietetycznej lub kupić w sklepie. Nawet na diecie odchudzającej możecie zjeść taką chałwę, warunkiem jednak jest to, by nie spożywać jej zbyt dużo. Na sklepowych półkach znajdziecie dużo wersji tego przysmaku. W jaki sposób wybrać najlepszą? Oczywiste jest, że każdy z nas będzie kierować się głównie preferencjami smakowymi. Warto jednak zwrócić też szczególną uwagę na to, by produkt miał jak najkrótszą listę składników – był bez dodatku aromatów, emulgatorów, a także utwardzanych tłuszczy. Dodatkowo lepiej jest nie wybierać chałwy, która w swoim składzie ma syrop glukozowo-fruktozowy.

Na rynku są już także dostępne chałwy bez dodatku cukru – dobrze więc jest postawić właśnie na ten rodzaj produktu, jeśli jesteście na diecie odchudzającej i zdecydowaliście się kupić gotowy przysmak.

Czytaj też:

Owsianka budyniowa to obłędnie kremowe śniadanie. Tak smacznej jeszcze nie jadłam, robię ją codziennieCzytaj też:

Przepis na dietetyczną napoleonkę. Jest obłędna, a nie pójdzie w boczki