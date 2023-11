Jesienny koktajl odchudzający z kardamonem. Pijcie, a oponka z brzucha zacznie znikać

Picie zdrowych koktajli jest świetnym sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów. Jeśli przygotujemy je z warzyw lub owoców – możemy dzięki temu dostarczyć naszemu organizmowi ważnych i potrzebnych witamin oraz minerałów. Co więcej, takie koktajle są świetną alternatywą dla niezdrowych przekąsek, które niweczą cały trud włożony w próbę schudnięcia. Jest to też znacznie zdrowsza opcja, która dostarcza składników odżywczych, zamiast pustych kalorii. Koniecznie zapoznajcie się też z czterema zasadami idealnego koktajlu na odchudzanie. Możecie spróbować zrobić również czerwony koktajl na odchudzanie, którego głównym składnikiem są buraki.

Jak zrobić jesienny koktajl odchudzający z kardamonem?

Jesienny koktajl na odchudzanie przygotujecie z typowych dla tej pory roku owoców i warzyw. Chodzi między innymi o dynię oraz gruszki. Należy jednak pamiętać, że picie zdrowych koktajli nie jest samodzielnym sposobem na utratę wagi. Konieczne jest zrównoważone podejście, które obejmuje także zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną i tryb życia sprzyjający zdrowemu odchudzaniu. Koktajle mogą być cennym dodatkiem do diety odchudzającej, ale same w sobie nie sprawią, że kilogramy zaczną znikać.

Przepis: Jesienny koktajl odchudzający z kardamonem Nie zapomnijcie o przyprawach do tego koktajlu. To właśnie w nich tkwi największa moc oraz aromat. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 3 Składniki 2 łyżki purée z dyni,

1 szklanka mleka,

1 banan,

1 gruszka,

szczypta mielonego imbiru,

szczypta mielonego kardamonu,

szczypta cynamonu,

1 łyżka soku z cytryny. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywa i owoceNajpierw zróbcie purée z dyni. Obierzcie też gruszki i pokrójcie na mniejsze cząstki. Podobnie zróbcie z bananem. Zblendujcie wszystkie składnikiWlejcie do blendera mleko, dodajcie purée z dyni, sok z cytryny, a także owoce oraz przyprawy. Całość miksujcie do momentu, aż powstanie gładka masa. Koktajl najlepiej będzie smakować lekko schłodzony.

Koktajl odchudzający z dynią i gruszkami

Choć przez słodki smak gruszek część osób uważa, że są one niewskazane podczas diety odchudzającej, to okazuje się, że w 100 gramach tego owocu znajduje się 60 kcal, a więc wcale nie musicie z nich rezygnować (oczywiście nie można ich spożywać też w nadmiarze). Dodatkowo są one doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci.

Z kolei dynia też jest polecana dla osób, które próbują zrzucić nadprogramowe kilogramy z uwagi na jej niską kaloryczność – w 100 gramach miąższu dyni w zależności od jej rodzaju jest 26-44 kcal. To czyni ją doskonałym składnikiem diety osób, które chcą schudnąć. Jest też bogatym źródłem witamin takich jak A, C oraz minerałów, w tym potasu i magnezu.

Przyprawy w koktajlu, które pomogą schudnąć

Całości wspaniałego aromatu nadadzą też odpowiednie przyprawy takie jak imbir, kardamon i cynamon. To właśnie one sprawiają, że odchudzanie jest znacznie prostsze. Imbir może pomóc w odchudzaniu poprzez zwiększenie tempa metabolizmu i spalanie kalorii dzięki zawartości związku aktywnego, jakim jest gingerol. Dodatkowo reguluje poziom cukru we krwi, co pomaga w redukcji apetytu. Posiada też właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, dzięki czemu przyprawa ta wspiera zdrowie całego organizmu.

Dodatkowo kardamon ma właściwości detoksykacyjne, wspiera więc oczyszczanie organizmu z toksyn, co może wspomóc proces odchudzania. Z kolei zawarte w cynamonie substancje aktywne mogą wpływać na przyspieszenie metabolizmu, a w konsekwencji – spalanie kalorii.

Czytaj też:

Ta przyprawa pomoże ci schudnąć. Przyspiesza metabolizm i spala tłuszczCzytaj też:

Przepis na obłędny mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki. 5 minut i gotowe