Christina Aguilera zachwyca nienaganną figurą. Schudła dzięki niecodziennej diecie

Figura Christiny Aguilery zmieniała się wielokrotnie na przestrzeni lat. Piosenkarka chudła, by potem znowu przybrać na wadze (takie zjawisko nazywamy efektem jojo). Teraz wydaje się jednak, że artystka znalazła swoją receptę na idealną sylwetkę. Intensywnie ćwiczy i stosuje „tęczową dietę”. Fani są zachwyceni.

Na czym polega dieta Christiny Aguilery?

Piosenkarka ograniczyła spożycie kalorii (do 1600 na dobę) i przeszła na „tęczową dietę”. Ten sposób odżywiania opiera się przede wszystkim na owocach i warzywach. Każdego dnia jadłospis bazuje na produktach w innym kolorze. Poniedziałek może upływać pod znakiem żółci, wtorek – czerwieni, środa – zieleni itp. Ważne jest to, by w danym dniu sięgać wyłącznie po warzywa i owoce o wybranej wcześniej barwie (bez żadnych odstępstw). Nie należy przy tym zapominać o nawodnieniu organizmu. Trzeba wypijać około 1,5-2,5 litra płynów dziennie (najlepiej „czystej”, niegazowanej wody). Warto zadbać o to, by w diecie znalazły się trzy główne posiłki i dwie przekąski. Odstępy między nimi nie powinny być zbyt duże (maksymalnie 3-4 godziny). Doprowadzanie do nasilonego uczucia głodu sprzyja przyjmowaniu nadmiarowej liczby kalorii, a tym samym znacznie utrudnia skuteczne odchudzanie.

Co daje stosowanie „tęczowej diety”?

Warzywa i owoce obecne w „tęczowej diecie” dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, a także polifenoli. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników. Tym samym spowalniają procesy starzenia się organizmu i łagodzą stany zapalne. Zmniejszają również ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że „tęczowa dieta” obfituje w błonnik pokarmowy, czyli włókno, które wspomaga pracę układu trawiennego. Wiąże wodę w trawionym pożywieniu, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie reguluje funkcjonowanie jelit i usprawnia przemianę materii. Procesy metaboliczne przebiegają szybciej, dzięki czemu łatwiej możemy zrzucić nadprogramowe kilogramy. Co więcej, błonnik zapobiega wielu dolegliwościom gastrycznym, na przykład wzdęciom czy zaparciom.

Przykładowy jadłospis na „tęczowej diecie”

Wbrew pozorom przygotowanie „tęczowych posiłków” nie jest zbyt skomplikowane. Można je przyrządzić wykorzystując łatwo dostępne i stosunkowo tanie składniki. Przykładowy jadłospis mógłby wyglądać następująco:

śniadanie: owsianka mocy z dodatkiem banana,

drugie śniadanie: sałatka ziemniaczana z żółtą papryką, cebulą i kukurydzą,

obiad: chuda, pieczona pierś z indyka z kabaczkiem,

deser: twaróg na słodko z żółtymi owocami (np. z gruszką, jabłkiem),

kolacja: koktajl z żółtych owoców ze szczyptą kurkumy (ta przyprawa przyspiesza metabolizm),

Jak widać tęczowa dieta nie zakłada zupełnej rezygnacji z nabiału czy mięsa, ale wyraźnie ogranicza te produkty na rzecz warzyw i owoców. W ciągu dnia w menu znajduje się chude mięso lub ryba oraz produkty pełnoziarniste i raz produkt mleczny. Dieta ta kładzie też nacisk na jakość poszczególnych produktów wykorzystanych przy komponowaniu jadłospisu. Zaleca się, by unikać gotowych, wysoce przetworzonych artykułów spożywczych czy przekąsek typu fast food. Należy stosować niewielkie jednorazowe porcje.

Czy tęczowa dieta odchudzająca jest zdrowa?

Przejście na tęczową dietę powinno odbywać się pod okiem doświadczonego dietetyka. Nie należy jej stosować dłużej niż 7-14 dni. Trzeba podkreślić, że ten sposób odżywiania nie jest zalecany osobom z cukrzycą, insulinoopornością czy przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Warto skonsultować się z lekarzem i wykluczyć istnienie przeciwwskazań przed modyfikacją jadłospisu.

