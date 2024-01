Smakuje jak chałwa i ma cenną właściwość – wspomaga odchudzanie. Przepis poleciła mi siostra

Napoje odchudzające zwykle nie budzą pozytywnych skojarzeń. Przywodzą na myśl gorzkie herbatki ziołowe i inne niesmaczne napary. Na szczęście zrzucanie nadprogramowych kilogramów wcale nie musi być katorgą. Przekonacie się o tym, gdy spróbujecie koktajlu z przepisu mojej siostry. Oczywiście samo picie smoothie nie zagwarantuje utraty wagi, ale w połączeniu z odpowiednią dietą (dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zapotrzebowania kalorycznego) oraz aktywnością fizyczną może przynieść bardzo dobre rezultaty.

Jak zrobić mleko sezamowe do koktajlu chałwowego?

Jednym z podstawowych składników koktajlu odchudzającego o smaku chałwy jest mleko sezamowe. To wysokokaloryczny produkt (100 mililitrów zawiera około 142 kcal). Znajdziemy w nim jednak wiele cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządów, między innymi: wapń, magnez, żelazo, cynk czy selen. Mleko sezamowe ma w swoim składzie również niacynę (określaną także jako witamina B3 lub witamina PP). Odgrywa ona istotną rolę w odchudzaniu. Uczestniczy bowiem w przemianach metabolicznych zachodzących w organizmie – rozkładzie białek, tłuszczów oraz węglowodanów (zwanych potocznie cukrami). Dzięki temu ułatwia wchłanianie substancji odżywczych z pokarmów, a jednocześnie usprawnia trawienie i spalanie tkanki tłuszczowej.

Przepis: Mleko sezamowe Mleko sezamowe świetnie smakuje, a w dodatku dostarcza organizmowi wielu składników odżywczych. To doskonała „baza” koktajlów. Można je również dodawać do kawy, owsianki, jaglanki czy słodkich deserów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 12 godz. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 250 g jasnego sezamu (łuskanego)

500 ml wody (do namoczenia sezamu)

500 ml ciepłej, przegotowanej lub przefiltrowanej wody (do przygotowania mleka) Sposób przygotowania Moczenie sezamuPrzesypcie sezam do dużego, czystego słoika i zalejcie 500 ml wody. Następnie zakręćcie naczynie i odstawcie w chłodne miejsce (na przykład do lodówki) na około 12 godzin. Moczenie nasion pozwala pozbyć się kwasu fitynowego, który może utrudniać trawienie i wchłanianie mikroelementów z pożywienia. Poza tym dzięki temu zabiegowi sezam mięknie, a w efekcie łatwiej go zmielić. Przygotowanie mleka sezamowegoOdcedźcie namoczony sezam na sitku i opłuczcie go pod bieżącą wodą, a potem przełóżcie do kielicha blendera i zalejcie przegotowaną bądź przefiltrowaną wodą. Następnie zmiksujcie całość, a powstały płyn przelejcie przez czystą gazę, dokładnie ją wyciskając (najmocniej jak się da). W ten sposób uzyskacie więcej mleka. Nie wyrzucajcie sezamowej masy. Możecie ją dodać do ciast czy koktajli. Podawanie mleka sezamowegoNapój przelejcie do czystych szklanek. Z podanych składników powstanie około 500 mililitrów mleka sezamowego. Jeśli nie wypijecie całej porcji od razu, schowajcie resztki do lodówki. Trzymajcie je w szczelnie zamkniętym naczyniu (nie dłużej niż 2-3 dni).

Mleko sezamowe stanowi także cenne źródło błonnika, czyli włókna pokarmowego, które wspiera pracę układu pokarmowego. Zwiększa objętość treści pokarmowych, a w konsekwencji przedłuża uczucie sytości po posiłku. Okazuje się więc bardzo pomocny podczas odchudzania. Zapobiega napadom głodu i spożywaniu nadmiarowej liczby kalorii. Jednocześnie wzmaga wydzielanie soków żołądkowych i reguluje perystaltykę (ruchy) jelit. W dodatku redukuje ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak wzdęcia czy zaparcia.

Jak zrobić koktajl odchudzający o smaku chałwy?

Przygotowanie sezamowego koktajlu na odchudzanie nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani zaawansowanego sprzętu kuchennego. Zrobicie go z łatwo dostępnych składników w ciągu zaledwie kilku minut przy użyciu zwykłego blendera lub miksera.

Przepis: Koktajl sezamowy Ten napój pomoże wam pozbyć się niechcianych „boczków”, a jednocześnie udowodni, że odchudzanie nie musi być katorgą i pasmem wyrzeczeń. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 3 Składniki 250 ml mleka sezamowego

500 ml soku pomarańczowego

2 łyżeczki sezamu

dojrzały banan

łyżeczka miodu (opcjonalnie)

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu Sposób przygotowania Przygotowanie owocówUsuńcie skórkę z banana i pokrójcie go na mniejsze cząstki. Następnie wyciśnijcie sok z pomarańczy Uważajcie, by pestki nie przedostały się do płynu. Możecie też wykorzystać gotowy sok pomarańczowy z kartonu lub butelki. Wybierzcie ten bez dodatku cukru czy sztucznych słodzików. Przygotowywanie koktajluWlejcie mleko sezamowe oraz sok pomarańczowy do kielicha blendera. Dodajcie banana i sezam. Następnie zmiksujcie całość na gładką masę. Na koniec doprawcie koktajl cynamonem i kardamonem. Wymieszajcie składniki. Podawanie koktajluGotowy koktajl przelejcie do szklanek i udekoruje listkiem mięty bądź plasterkiem pomarańczy (opcjonalnie). Napój możecie też przelać do butelki i zabrać ze sobą na uczelnię albo do pracy. Jeśli nie wykorzystacie wszystkich zrobionych porcji, przelejcie „resztki” do szczelnie zamykanego naczynia i schowajcie je do lodówki. Pamiętajcie, by nie trzymać ich tam dłużej niż 2-3 dni.

Warto podkreślić, że odchudzające właściwości napoju „chałwowego” to nie tylko zasługa mleka sezamowego. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów wspomagają również inne składniki koktajlu. Cynamon i kardamon „podkręcają” metabolizm, przyspieszając tym samym spalanie kalorii. Z kolei banan zawiera błonnik, a co za tym idzie przedłuża uczucie sytości.

Koktajl sezamowy na odchudzanie nie dla każdego

Koktajl sezamowy jest zdrowy i dostarcza organizmowi wielu składników odżywczych, ale nie każdy powinien go pić. Muszą z niego zrezygnować osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, a także alergią na składniki zawarte w napoju. Jeśli nie możecie włączyć do jadłospisu chałwowej mikstury, sięgnijcie po inne wspomagacze odchudzania, na przykład koktajl z suszonymi morelami. Sprzymierzeńcami w walce z nadprogramowymi kilogramami są również różnego rodzaju herbaty (na przykład biała czy zielona). Możecie też śmiało raczyć się czarną kawą (bez dodatków) na diecie redukcyjnej. Pamiętajcie jednak, by zachować ostrożność. Nawet zdrowe napoje mogą źle wpłynąć na organizm, zwłaszcza jeśli są stosowane w nadmiarze.

