Pijcie ten napar, a boczki znikną w mig. Poczujecie się lżej, ale zalet jest więcej

W trakcie odchudzania najważniejsza jest zbilansowana dieta oraz dbanie o regularną aktywność fizyczną. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by proces ten wspomóc piciem różnego rodzaju dietetycznych koktajli. Dobre działanie mają też napary z ziół – niektóre z nich zwiększają metabolizm, poprawiają trawienie, a przy okazji zmniejszają także apetyt. Należy jednak pamiętać, że żadna herbata lub napar nie zadziała w „sposób magiczny” – może być to jedynie środek wspomagający pozbycie się nadprogramowych kilogramów, jednak nie może być uznawany jako główna metoda prowadząca do tego. Dodatkowo skuteczność picia takich naparów może być różna u konkretnych osób. Kluczowy dla osiągnięcia wymarzonej wagi jest przede wszystkim zdrowy styl życia.

Skrzyp polny to zioło, które pomaga w odchudzaniu

Skrzyp polny jest ziołem, które wspomaga procesy trawienia, co jest niezwykle istotne dla osób, które chcą schudnąć. Picie naparu z niego między innymi przyspiesza przemianę materii, a także oczyszcza organizm z toksyn. Dodatkowo skrzyp polny posiada działanie moczopędne, przez co wspomaga eliminację nadmiaru płynów z organizmu. To może być szczególnie istotne dla osób z problemem zatrzymywania wody w organizmie. Jeśli jednak borykacie się z jakimikolwiek schorzeniami lub na stałe przyjmujecie leki – przed rozpoczęciem picia naparów ze skrzypu polnego koniecznie spytajcie o zdanie swojego lekarza prowadzącego. Trzeba też pamiętać o tym, że długotrwałe stosowanie skrzypu polnego może wywoływać niedobory witaminy B1.

Jakie jeszcze właściwości ma skrzyp polny?

Właściwości wspomagające proces odchudzania to dopiero początek zalet skrzypu polnego. Zioło to jest również źródłem krzemionki, potasu, magnezu, wapnia oraz innych minerałów. To z kolei sprawia, że wpływa korzystnie na kondycję skóry, włosów i paznokci. Dodatkowo zwiększa elastyczność stawów, a także wzmacnia kości i zęby. Usprawnia także pracę wątroby, wzmacnia układ immunologiczny. Picie naparu ze skrzypu polnego ma także działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Jak zrobić napar odchudzający ze skrzypu polnego?

Przygotowanie naparu ze skrzypu polnego jest bardzo proste. Wystarczy, że jedną łyżeczkę takiego suszonego ziela zalejecie szklanką wrzącej wody. Całość należy przykryć i odstawić na jakieś 15-20 minut. Po tym czasie odcedźcie susz. Tak przygotowany napar możecie pić nawet 2-3 razy dziennie. Po około 2-3 tygodniach zróbcie przerwę w tej kuracji. Po upływie kilku miesięcy możecie ją ponowić. Zioła stosowane w niewłaściwy sposób mogą zaszkodzić zdrowiu, dlatego przed rozpoczęciem picia różnego rodzaju naparów, w tym naparu ze skrzypu polnego, warto wcześniej skonsultować się z lekarzem lub zasięgnąć porady farmaceuty.

Możecie również wspomóc się innymi naparami bazującymi na różnego rodzaju ziołach. Wcześniej jednak sprawdźcie, jakie zioła wspomagają odchudzanie.

