Fit panna cotta to moje nowe odkrycie na diecie. Ten deser jem bez wyrzutów sumienia

W czasie diety odchudzającej zazwyczaj musimy odmawiać sobie jedzenia swoich ulubionych przysmaków. Mowa przede wszystkim o deserach, które są wysokokaloryczne i zawierają duże ilości cukru. Nie musicie jednak rezygnować ze słodkości, jeśli postawicie na zdrowe i dietetyczne alternatywy. Smakują tak samo dobrze, a można je jeść bez wyrzutów sumienia.

Jak zrobić fit panna cottę? Prosty przepis

Dieta odchudzająca nie musi oznaczać pasma wyrzeczeń. Samodzielnie w domu możecie przygotować różnego rodzaju niskokaloryczne desery, które nie zniweczą całego waszego dotychczasowego wysiłku. Jednym z nich jest przepis na dietetyczną wersję panna cotty. Ten włoski specjał jest szybki i naprawdę prosty w przygotowaniu. Tę recepturę od klasycznego przepisu różni to, że zamiast po śmietanę kremówkę musicie sięgnąć po Skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Z kolei cukier należy zastąpić erytrytolem.

Przepis: Dietetyczna panna cotta Ten przepis jest naprawdę prosty i szybki, a efekt zachwyci każdego. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 3 jogurty typu islandzkiego Skyr

3 garście malin, owoców leśnych lub jagód

2 łyżki żelatyny

2 łyżeczki cukru waniliowego

50 ml wody

3 łyżki erytrytolu Sposób przygotowania Przygotowanie żelatynyNajpierw rozpuśćcie żelatynę i erytrytol w 50 ml wody. Później dokładnie wymieszajcie całość i odstawcie do ostudzenia. Miksowanie owocówUmyjcie owoce, a później zmiksujcie je na mus. Powinna powstać aksamitna masa. Połączenie składnikówZimną żelatynę połączcie z jogurtem typu Skyr i cukrem waniliowym. Całość przełóżcie do niewielkich pojemniczków i wstawcie do lodówki na około 5 godzin. Gotową panna cottę polejcie musem owocowym.

Skyr jako składnik dietetycznego deseru

Skyr jest jogurtem o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych, dlatego idealnie nadaje się jako składnik różnego rodzaju dietetycznych deserów. Jego konsystencja przypomina nieco jogurt grecki. Posiada on wysoką zawartość żywych kultur bakterii oraz minerałów, a przy tym jest niskokaloryczny. Co więcej, taki jogurt poprawia perystaltykę jelit i przyśpiesza metabolizm, co jest szczególnie istotne podczas procesu odchudzania. Najlepiej jest sięgać po naturalny Skyr – bez dodatków. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że nie będzie w nim zbędnych kalorii, barwników, konserwantów czy aromatów. Skyr posiada też dużą zawartość białka, które pomaga w budowie i regeneracji mięśni, ale też utrzymuje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu nie sięgamy po niezdrowe i tuczące przekąski.

O czym pamiętać przygotowując dietetyczne desery?

Przygotowując dietetyczne desery, musicie trzymać się kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim unikajcie wysoko przetworzonych produktów, które zawierają barwniki, konserwanty i wzmacniacze smaku. W klasycznych przepisach na desery typowe składniki takie jak biały cukier czy mąkę pszenną zastąpcie ich zdrowszymi zamiennikami – na przykład miodem, syropem klonowym, mąką migdałową, owsianą, kukurydzianą czy jaglaną. Z kolei zamiast kalorycznej śmietany możecie śmiało użyć jogurtu greckiego. Pamiętajcie też o tym, by kontrolować rozmiar porcji – nawet w przypadku fit słodkości nie można jeść ich w nadmiarze. Jeśli macie chęć na więcej takich kuchennych eksperymentów – możecie przygotować również fit tiramisu czy dietetyczną napoleonkę. Zrezygnujcie też z dodawania suszonych owoców, zamiast tego postawcie na ich świeżą wersję, która jest mniej kaloryczna.

Czytaj też:

Najlepsze „trio na odchudzanie”. Ten koktajl piję zawsze, gdy chcę pozbyć się oponki z brzuchaCzytaj też:

Piję „żółtą herbatę”, a boczki znikają. Cała magia tego napoju tkwi w 1 dodatku