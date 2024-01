Koleżanka na diecie poleciła mi papier ryżowy. Zachwyciłam się i teraz sięgam po niego codziennie

Papier ryżowy to cienkie arkusze używane głównie w kuchni azjatyckiej do przygotowywania potraw takich jak sajgonki. Ten produkt odkryłam niedawno i uważam za jeden z „cudów w kuchni”. W ten sposób można łatwo i naprawdę bardzo szybko stworzyć fit przekąskę, która jest niskokaloryczna. Takie spring rollsy z papieru ryżowego sprawdzą się też dobrze na wynos, a więc możecie zabrać je ze sobą do pracy czy szkoły. Co więcej, potrawa z papieru ryżowego, który nadziejecie warzywami, będzie też bardzo zdrowa.

Czym jest papier ryżowy?

Papier ryżowy to delikatny, przezroczysty arkusz wykonany z mąki ryżowej, wody i soli. Charakteryzuje się lekko kleistą konsystencją, co ułatwia sklejanie go podczas zwijania potraw. Papier ryżowy jest bardzo wszechstronny, ponieważ może być używany do zawijania różnych składników, takich jak warzywa, mięso i wiele innych. Z łatwością można więc stworzyć zdrowe i lekkie dania. Jest to niezbędny składnik wielu potraw kuchni azjatyckiej, ale bez trudu dostaniecie go również w Polsce (w sklepach spożywczych i niemal w każdym większym markecie). Ten produkt jest też naprawdę bardzo tani, co także jest jego dużą zaletą.

Papier ryżowy idealnie sprawdzi się w trakcie diety odchudzającej

Takie przezroczyste, okrągłe i cienkie arkusze papieru ryżowego są niskokaloryczne – w 100 g produktu znajduje się około 340 kcl (jest to około 10 arkuszy papieru ryżowego). W taki papier można zawinąć wszystko, na co tylko ma się ochotę. Wystarczy zwilżyć go odrobiną wody, a wtedy stanie się elastyczny i z łatwością będzie można go poskładać. Dodatkowo jest on bezglutenowy, przez co jest także odpowiednim produktem dla tych, którzy nie tolerują glutenu. Dla osób na diecie odchudzającej może być on doskonałym zamiennikiem klasycznego pieczywa.

Zwróćcie uwagę na to, że papier ryżowy jest bardzo delikatny, a więc musicie zachować szczególną ostrożność podczas zawijania roladek, by nie doszło do jego rozerwania. Jeśli papier ryżowy będzie zbyt lepki – użyjcie odrobiny wody do zwilżenia rąk.

Czym nadziać papier ryżowy podczas odchudzania?

Pamiętajcie jednak, że samo użycie papieru ryżowego w potrawach nie gwarantuje niskiej kaloryczności dania, ponieważ zależy ona głównie od tego, co zawiera w środku – czyli od farszu. Postawcie więc na zdrowe i niskokaloryczne produkty, dobrze sprawdzą się różne warzywa, na przykład:



sałata,

ogórek,

marchewka,

papryka,

awokado.

Wybierajcie warzywa, które dostarczają błonnika pokarmowego, a jednocześnie są niskokaloryczne. Sprawdźcie, jakich warzyw nie jeść na diecie odchudzającej, ponieważ efekt może być całkiem odwrotny od zamierzonego. Możecie wykorzystać również pożywne tofu, które będzie doskonałym zamiennikiem mięsa dla osób walczących z dodatkowymi kilogramami. Jako nadzienie idealnie sprawdzi się również łosoś w połączeniu ze świeżymi warzywami. Wykorzystując papier ryżowy, możecie tworzyć dowolne kompozycje smakowe i wybierać swoje ulubione (ale nadal niskokaloryczne) produkty. Jest on neutralny w smaku, a więc śmiało możecie łączyć go zarówno ze słodkimi, jak i bardziej wytrawnymi składnikami.

