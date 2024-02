Apoloniusz Tajner schudł 20 kg. Zdradził trzy zasady swojej diety i drogę do młodego wyglądu

Apoloniusz Tajner rozpoczął walkę z nadprogramowymi kilogramami kilka lat temu. Jej efekty przeszły najśmielsze oczekiwania wielu obserwatorów oraz sympatyków byłego szkoleniowca i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego (a obecnie posła). Jego przemiana zaskakuje. Zrzucił nadprogramowe kilogramy, odmłodniał i zyskał więcej energii. W czym tkwi sekret tego sukcesu? Przekonaj się.

Tajemnice diety Apoloniusza Tajnera

Apoloniusz Tajner zdecydował się na wprowadzenie w swoim jadłospisie trzech ważnych zmian. Zrezygnował z picia alkoholu, znacznie ograniczył spożycie mięsa (na rzecz większej ilości warzyw) i zastosował post przerywany według zasad diety IF (Intermittent Fasting). Jej idea polega na rezygnacji ze spożywania posiłków w określonych porach dnia. Okresy restrykcji występują naprzemiennie z tak zwanymi oknami żywieniowymi. To czas, kiedy nie trzeba powstrzymywać się od jedzenia, co nie oznacza przyzwolenia na słodycze czy wysokokaloryczne przekąski.

Post przerywany ma wiele różnych odmian. Apoloniusz Tajner zdecydował się na wariant 16/8. Oznacza to, że przez 16 godzin rezygnuje z przyjmowania kalorii, by przez kolejne 8 jeść posiłki złożone z warzyw czy niewielkie porcje mięsa od czasu do czasu. Taki model żywienia ma swoje zalety. Dzięki niemu można nie tylko zredukować masę ciała, ale też poprawić funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach – obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszyć poziom „złego cholesterolu”, a także zminimalizować ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego.

Post przerywany nie dla każdego

Post przerywany nie jest jednak pozbawiony wad. Zwraca na nie uwagę dietetyczka Dominika Hatala. Z tego modelu odżywiania powinny zrezygnować kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią, a także dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest między innymi: cukrzyca typu 1, anoreksja, bulimia, niski poziom glukozy we krwi (hipoglikemia), praca wymagająca intensywnej aktywności fizycznej, farmakoterapia. Przed rozpoczęciem tego typu diety, należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu i wykluczyć istnienie chorób przewlekłych lub innych czynników, które mogłyby stanowić przeszkodę w jego stosowaniu.

