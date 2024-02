Magdalena Stużyńska przeszła spektakularną metamorfozę. Sprawdź, jak schudła gwiazda „Przyjaciółek”

Magdalena Stużyńska od lat zmagała się z nadprogramowymi kilogramami. Przejście na dietę redukcyjną uniemożliwiała jej jednak praca zawodowa i wymagania dotyczące jednej z odgrywanych ról. Niedawno jednak zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała odmienioną sylwetkę na jednej z branżowych imprez. Sprawdź, jak aktorce udało się pozbyć niechcianych centymetrów.

Na czym polega dieta Magdaleny Stużyńskiej?

Magdalena Stużyńska przyznała, że za decyzją o przejściu na dietę stoją przede wszystkim względy zdrowotne. Aktorka cierpi bowiem na insulinooporność. To stan zmniejszonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny, który prowadzi do wielu zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Trzustka zaczyna produkować większe ilości hormonu, co z kolei wzmaga apetyt i sprzyja tyciu. Nadmierna masa ciała powoduje natomiast, że zapotrzebowanie organizmu na insulinę wzrasta. Tak powstaje zamknięte koło, z którego bardzo trudno się wydostać bez profesjonalnego wsparcia.

Magdalena Stużyńska korzysta z pomocy specjalisty, który ułożył dla niej plan żywieniowy. Co znalazło się w jadłospisie aktorki? Produkty o niskim indeksie glikemicznym. Tego typu artykuły spożywcze nie powodują nagłych wahań stężenia glukozy we krwi. Gwiazda „Przyjaciółek” postawiła na zielone warzywa. Znacznie ograniczyła węglowodany (zwane potocznie cukrami) i zrezygnowała z wysoce przetworzonych przekąsek. Co ciekawe artystka wyraźnie odróżnia odżywianie od jedzenia:

Jestem na diecie zbilansowanej. To jest coś, z czym prawdopodobnie muszę żyć do końca życia. Nie mogę jeść, mogę się tylko odżywiać. Dopóki się tylko odżywiam, jest dobrze, ale kiedy sobie pozwalam na przyjemność jedzenia, jest trochę gorzej – wyjawiła w jednym z wywiadów.

Jednocześnie aktorka zdradziła swój patent na nagły głód. Radzi sobie z nim dzięki ciepłej wodzie z cytryną. Napój dobrze gasi pragnienie, nawadnia organizm i zapewnia uczucie sytości. Ma też wiele innych cennych właściwości.

Na co pomaga woda z cytryną?

Ciepła woda cytrynowa dobrze wpływa na pracę układu pokarmowego. Usprawnia ruchy jelit, dzięki czemu przyspiesza trawienie pokarmów. Jednocześnie pomaga w pozbyciu się dolegliwości gastrycznych, takich jak zaparcia. Wspiera też proces usuwania toksyn z organizmu. Dzięki dużej ilości witaminy C wzmacnia odporność. Dodaje energii i poprawia ogólną wydolność.

