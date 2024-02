Jak ludzie z różnych zakątków świata dbają o figurę? Zaskakujące sztuczki, które pomogą schudnąć

Gdy zmagamy się z dodatkowymi kilogramami zazwyczaj stawiamy na znane nam sposoby na odchudzanie. Podobnie jest, gdy osiągniemy już swój cel i zależy nam na utrzymaniu szczupłej sylwetki. Picie warzywnych lub owocowych koktajli, sięganie po produkty bogate w błonnik pokarmowy i inne tego typu zasady rzeczywiście wspomagają proces odchudzania, jednak warto też wyjść poza znane nam ramy i poszukać „odchudzających inspiracji” w innych zakątkach świata. Podstawą zachowania szczupłej sylwetki jest jednak oczywiście zdrowy styl życia, zbilansowana dieta, a także dbanie o regularną aktywność fizyczną. Istotne jest też, by unikać przetworzonej żywności, o czym wielu z nas niestety zapomina.

Jak ludzie dbają o szczupłą sylwetkę w innych krajach?

Ludzie w każdym kraju chcą być atrakcyjni, cieszyć się zdrowiem i wspaniałym ciałem. Choć kanony piękna są różne, to w większości państw ludzie dążą do tego, by wyglądać szczupło. Stosują ciekawe sztuczki, z których również wy możecie skorzystać. Na przykład Japończycy wyznają zasadę „hara hachi bu”, która mówi o tym, żeby nigdy nie wypełniać swojego żołądka w 100 procentach, tylko w 80. Chodzi o to, by się nie przejadać (lecz zawsze czuć lekki niedosyt). Przejadanie się jest bardzo prostą drogą do tego, by szybko i niepostrzeżenie przytyć.

Z kolei w Argentynie popularne jest picie herbaty yerba mate – napój ten dodaje energii, ale też bardzo dobrze wpływa na układ trawienny i metabolizm, przez co wspiera proces odchudzania. Jego podstawą musi być jednak odpowiednia dieta i ćwiczenia fizyczne. Ta herbata działa też moczopędnie, co wpływa na lepszą detoksykację organizmu. Dodatkowo yerba mate poprawia koncentrację, ale to nie wszystko. Sprawdźcie, jakie są inne korzyści z picia yerba mate.

Jaki jest sekret zachwycającej figury Koreanek?

Podczas przeglądania koreańskich filmów, teledysków muzycznych i programów telewizyjnych można zauważyć osoby z tego kraju, które są niezwykle szczupłe. W doskonałej formie jest także większość starszych ludzi. Co jest sekretem tego? Koreańska dieta opiera się na zrównoważonym podejściu – Koreańczycy sięgają po białka, węglowodany i tłuszcze, jednak podobnie jak Japończycy – unikają przejadania się. Żeby dbać o szczupłą sylwetkę, stawiają na jedzenie dużej ilości kapusty, kiełków, ale też ryb i produktów pełnoziarnistych. Nie można też zapomnieć o popularnym koreańskim kimchi, które dobrze wpływa na pracę jelit. Często posiłkom towarzyszy tam dodatek, który stanowią różne rodzaje produktów fermentowanych. Takie jedzenie jest korzystne dla układu pokarmowego i poprawia zdrowe trawienie. Dodatkowo jednym z podstawowych składników diety w Korei są owoce morza, które posiadają dużą zawartość błonnika, przez co dłużej czujemy się syci.

Sztuczki żywieniowe z Tajlandii, Włoszech i Turcji

Ludzie we Włoszech i we wszystkich krajach wokół Morza Śródziemnego tradycyjnie spożywają posiłki bogate w owoce, warzywa, świeże ryby i pełnoziarniste produkty zbożowe. Popularna tam jest słynna dieta śródziemnomorska. Dodatkowo Włosi skupiają się na jedzeniu świeżych i naturalnych produktów, co również jest niezwykle ważne. Z kolei w Tajlandii stawiają na pikantne przyprawy, które przyspieszają metabolizm, a dodatkowo spowalniają tempo jedzenia posiłku. W Turcji przez cały dzień popija się herbatę – jest to nie tylko przyjemny element dnia, ale zawarta w niej kofeina pozwala też schudnąć. Taki napój może być również swego rodzaju zamiennikiem, by nie sięgać po kaloryczne przekąski.

