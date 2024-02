Fit praliny zrobisz z 3 prostych składników. Idealny smakołyk nie tylko dla osób na diecie

Klasyczne praliny z kremowym nadzieniem są dość tuczące. Jedna czekoladka o wadze 20 gramów dostarcza nawet 110 kalorii. Na szczęście można przygotować te słodkości w innej, znacznie zdrowszej i dietetycznej wersji. Trzeba tylko połączyć ze sobą kilka łatwo dostępnych składników. Gwarantujemy, że fit praliny szybko podbiją wasze serca. Z pewnością będziecie po nie sięgać nie tylko w walentynki, ale także przy wielu innych (również mniej świątecznych) okazjach.

Przepis: Praliny z malinami Te słodkości wspaniale smakują, a w dodatku nie tuczą. Można się nimi zajadać bez wyrzutów sumienia nawet na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 160 g malin

70 g wiórków kokosowych

100 g kakao Sposób przygotowania Przygotowanie pralinZblendujcie mrożone maliny z wiórkami kokosowymi. Uformujcie z masy kulki i obtoczcie je w kakao. Chłodzenie pralinGotowe praliny włóżcie do lodówki na około godzinę.

Możecie też wykorzystać zamiast mrożonych, świeże owoce. I wcale nie muszą to być maliny. Równie dobrze sprawdzą się truskawki, jagody, borówki amerykańskie etc. Wszystko zależy od waszych preferencji i upodobań smakowych. Jeżeli macie ochotę, to domowe pralinki możecie pokryć gorzką czekoladą. Rozpuście ją w kąpieli wodnej, zamoczcie w niej kulki, ułóżcie na talerze i dajcie zastygnąć czekoladowej powłoce.

Fit praliny wspomogą odchudzanie

Praliny z malinami świetnie sprawdzą się na diecie. Owoce zawierają niewiele kalorii – 100 gramów malin to zaledwie 40 kcal. W dodatku dostarczają błonnika. Składnik ten wspiera pracę układu pokarmowego, przyspiesza przemianę materii i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu unikniecie podjadania między posiłkami, a co za tym idzie łatwiej zrzucicie nadprogramowe kilogramy. W zmniejszeniu łaknienia i utracie wagi pomaga również kakao. Wszystko dzięki kofeinie i teobrominie, którą ma w swoim składzie.

Słodkości dozwolone na diecie

Wbrew pozorom na diecie nie trzeba odmawiać sobie słodkości. Trzeba jedynie „jeść z głową” i umiarem. Możecie sięgnąć na przykład po fit brownie z trzech składników, dietetyczne ptasie mleczko albo „odchudzoną” wersję napoleonki lub tiramisu. Pamiętajcie jednak, że samo ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii to jeszcze nie wszystko. Warto też zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1-5-2 litrów płynów dziennie, najlepiej wody. Nie należy również zapominać o aktywności fizycznej.

