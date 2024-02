Słowianie już dawno znaleźli sposób na szczupłą sylwetkę. Ten napój jest znany od XII wieku

Słowiański zbiteń to napój, który nie tylko wspomaga odchudzanie. Wykazuje też wiele innych cennych właściwości. Poza tym jest prosty w przygotowaniu. Wystarczy kilka łatwo dostępnych składników, by go przyrządzić. Poznajcie przepis.

Zbiteń cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w Rosji. Przygotowuje się go tam nawet na skalę masową. Bez trudu można go jednak zrobić na własną rękę. Wystarczy miód, woda, dżem i kilka przypraw. Działa rozgrzewająco i przeciwzapalnie. Wspiera organizm w walce z infekcjami. Dodatkowo może wspomagać odchudzanie. Zobaczcie, jak go przyrządzić. Jak zrobić zbiteń? Zbiteń jest przygotowywany na bazie miodu, który poddaje się obróbce termicznej. Ten zabieg może niektórych zaskoczyć. W końcu większość specjalistów zaleca spożywanie tego produktu w surowej, nieprzetworzonej formie. Wtedy bowiem zachowuje pełnię swoich właściwości. Nie oznacza to jednak, że podgrzany miód zostaje pozbawiony wszystkich zalet. Nic z tych rzeczy. Działanie wysokiej temperatury sprawia, że miód rozgrzewa i ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych i płucach. Dzięki temu wspomaga leczenie infekcji oraz stanów zapalnych. Przepis: Zbiteń Ten słowiański napój ma wiele cennych właściwości. W dodatku świetnie smakuje. Zobaczcie, jak go przygotować. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g miodu

200 g dżemu jagodowego

7 g goździków

7 g mielonego cynamonu

5 g mielonego imbiru

2 g gałki muszkatołowej

1 gałązka mięty

1 l wody Sposób przygotowania Przygotowanie napojuMiód zalejcie litrem gorącej wody. Poczekajcie aż się rozpuści i gotujcie całość przez około 20 minut pod przykryciem. Do powstałego syropu miodowego dodajcie pozostałe składniki i gotujcie jeszcze przez 5 minut. Podawanie napojuGotowy napój przecedźcie przez sito i przelejcie do szklanek. Zbiteń należy pić na ciepło. Jeśli ostygł, trzeba go podgrzać przed podaniem. Jak zbiteń wspiera odchudzanie? Zbiteń zawiera dużą ilość przypraw, które wpływają pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Usprawniają perystaltykę jelit, przyspieszają trawienie i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie przeciwdziałają dolegliwościom gastrycznym, na przykład wzdęciom, zaparciom czy nudnościom. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – picie napoju nie może zastąpić zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Samo włączenie mikstury do jadłospisu nie sprawi, że zrzucimy zbędne kilogramy. Skuteczność odchudzania zależy również od wielu innych czynników, takich jak choćby aktywność fizyczna. Czytaj też:

