Brownie z 3 składników to dietetyczny hit. Zrobicie je w 30 minut

Chcąc schudnąć wcale nie trzeba rezygnować ze słodkości. Znane i lubiane słodycze można przecież przygotować w wersji fit. Brownie z trzech składników jest tego najlepszym przykładem. Przygotowanie tego ciasta zajmie wam mniej niż pół godziny i zbytnio się przy nim nie napracujecie. Gwarantuję.

Jak zrobić brownie w dietetycznej wersji?

Przygotowanie brownie w dietetycznej wersji jest banalnie proste. Poradzicie sobie z tym zadaniem nawet jako początkujący kucharze, którzy nie mają dużego doświadczenia na kulinarnym polu. Jedyne, co musicie zrobić, to wymieszać wszystkie składniki i włożyć całość do piekarnika. Zobaczcie sami.

Przepis: Fit brownie Brownie w tej wersji można jeść nawet na diecie. Jest zdrowe i pyszne. Musicie go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 12 Składniki 360 g bananów

120 g masła orzechowego

30 g kakao Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie banany ze skórki i rozgniećcie je w misce na gładką masę Przygotowywanie brownieDo bananów dodajcie pozostałe składniki i całość dokładnie wymieszajcie. Pieczenie brownieGotowe ciasto przełóżcie do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i pieczcie w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20-25 minut. Po ostygnięciu pokrójcie brownie na mniejsze kawałki.

Możecie eksperymentować z proporcjami poszczególnych składników i dopasowywać je do swoich indywidualnych upodobań. Gotowe ciasto posypcie cynamonem albo udekorujcie kawałkami gorzkiej czekolady lub sezonowymi owocami. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – brownie w każdej z tych wersji smakuje obłędnie.

Dlaczego fit brownie z 3 składników sprawdza się na diecie?

Fit brownie zawiera błonnik, który przedłuża uczucie sytości. Już jeden mały kawałek ciasta zaspokaja uczucie głodu, więc nie będziecie mieć ochoty na sięganie po inne słodycze lub niezdrowe przekąski typu fast food. W rezultacie dużo łatwiej przyjdzie wam ograniczenie ilości przyjmowanych kalorii. Składniki tworzące deser pozytywnie wpływają na pracę układu pokarmowego i przyspieszają przemianę materii. Chodzi tu przede wszystkim o kakao i cynamon).

Inne propozycje dietetycznych deserów

Jeśli nie chcecie odmawiać sobie słodkości na diecie, sięgnijcie też po fit ptasie mleczko albo odchudzone tiramisu. Te desery nie pójdą wam w boczki, a jednocześnie dostarczą wielu przyjemnych wrażeń smakowych, udowadniając, że zrzucanie nadprogramowych kilogramów nie musi być torturą. Pamiętajcie jednak, że pozbywanie się niechcianych centymetrów wymaga konsekwencji i systematyczności w działaniu, a także zmiany nawyków (nie tylko tych żywieniowych). Zadbajcie o odpowiedni jadłospis, ale nie zapominajcie o aktywności fizycznej. Dopiero połączenie obu tych czynników zapewni wam sukces.

