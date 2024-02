Pij wodę z tymi składnikami i patrz, jak nadprogramowe kilogramy znikają

Woda odgrywa bardzo ważną rolę w procesie odchudzania. Dzięki niej możemy w prosty i szybki sposób nie tylko zaspokoić pragnienie, ale również zmniejszyć uczucie głodu, a w konsekwencji zapanować nad nadmiernym łaknieniem. Co więcej, istnieje prosty sposób, by wzmocnić te cenne właściwości. Jak to zrobić? Trzeba dodać do wody parę składników. Na szczycie listy znajdują się pyszne, soczyste jabłka.

Co dodać do wody, by stworzyć napój na odchudzanie?

Przepis jest bardzo prosty. Najpierw umyjcie dokładnie dwa jabłka. Nie musicie obierać ich ze skórki, ale wydrążcie gniazda nasienne. Następnie podzielcie owoce na kilka części. W kolejnym kroku wyciśnijcie sok z jednej limonki lub cytryny. Potem musicie już tylko wlać przegotowaną i ostudzoną wodę do dzbanka (wystarczy litr), dodać do niego sok z cytrusów, wrzucić jabłka, a całość doprawić laską cynamonu i trzema gwiazdkami anyżu. Na koniec wystarczy wymieszać składniki. Gotowy napój odstawcie na noc do lodówki. Pijcie go 3-4 razy dziennie na 30 minut przed posiłkiem (wystarczy szklanka).

Jak działa woda jabłkowa z cynamonem?

Woda z jabłkiem i cynamonem ma wiele cennych właściwości. Pobudza przemianę materii i usprawnia pracę jelit, dzięki czemu trawienie i spalanie kalorii następują szybciej. Jednocześnie napój zaspokaja uczucie głodu, co zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i sięgania po różne niezdrowe przekąski. „Mikstura” wspomaga też proces oczyszczania organizmu z toksyn.

Woda jabłkowo-cynamonowa jest też silnym antyoksydantem. Unieszkodliwia wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek. Działa bakteriobójczo. Minimalizuje stany zapalne, obniża stężenie glukozy we krwi i może odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu chorób, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, cukrzyca czy schorzenia o podłożu nowotworowym.

Od czego zależy skuteczność odchudzania?

Należy podkreślić, że woda z jabłkiem i cynamonem może wspomóc odchudzania, ale na jego skuteczność składa się wiele rozmaitych czynników. Nie chodzi tylko o to, co pijemy. Bardzo duże znaczenie mają również codzienne nawyki żywieniowe. Warto ograniczyć spożycie tłuszczów i węglowodanów (cukrów) prostych, a jednocześnie zwiększyć konsumpcję sezonowych warzyw i owoców z dużą ilością błonnika, na przykład czerwoną i białą fasolę, gruszki, banany czy suszone morele. To włókno pokarmowe przedłuża uczucie sytości, wspiera procesy trawienne i zapobiega dolegliwościom gastrycznym (wzdęciom, zaparciom itp.).

