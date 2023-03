Co jeść i pić, żeby podkręcić metabolizm? Zdradzamy niezawodne triki

Metabolizm, nazywany także przemianą materii, to zespół zachodzących w naszym organizmie reakcji, których głównym celem jest wykorzystanie energii oraz składników odżywczych z pożywienia. Szybki metabolizm oznacza szczuplejszą sylwetkę, niższe BMI (body mass index, czyli średni wskaźnik masy ciała) oraz lepsze samopoczucie i zdrowie. Badania wskazują, że nadwaga zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy typu 2, nadciśnienia czy miażdżycy. Warto więc zadbać o prawidłową wagę i wprowadzić zmiany do codziennego jadłospisu.

Wypij rano szklankę wody z tym dodatkiem

Żeby organizm funkcjonował prawidłowo, konieczne jest jego odpowiednie nawodnienie. Badania wskazują, że wypicie każdego dnia 2 litrów wody przyspiesza przemianę materii. Taka ilość pozwala na zwiększenie dziennego wydatku energetycznego nawet o 100 kcal i powoduje szybszy spadek masy ciała. Żeby przyspieszyć efekt odchudzania, do wody można dodać wyciśniętego soku z cytryny lub łyżkę stołową octu jabłkowego na szklankę wody.

Zawarte w soku z cytryny pektyny dają na długo uczucie sytości i spowalniają wchłanianie cukru. Ocet jabłkowy obniża poziom cukru i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz oczyszcza organizm z nagromadzonych toksyn. Od takiego napoju najlepiej zacząć dzień – doradzają dietetycy.

Zadbaj o odpowiednią ilość białka w diecie, by schudnąć

Przyspieszenie metabolizmu powoduje dieta bogata w białko. Badania wskazują, że wysokie spożycie białka pozwala spalić dodatkowo 100 kcal dziennie. Źródłem białka zwierzęcego są: mleko i jego przetwory, jajka, białe mięso oraz tłuste ryby morskie (zwłaszcza łosoś, tuńczyk, śledź) i owoce morza. Białka roślinne znajdziemy w nasionach roślin strączkowych (soja, soczewica, groch i fasola) i zbożach (ryż, owies, proso, pszenica, orkisz i żyto). Dobrym źródłem roślinnego białka jest również tofu (rodzaj sprasowanego twarogu popularnego w kuchni chińskiej).

Zjedz codziennie jabłko. To cenne źródło błonnika przyspiesza metabolizm

W codziennej diecie nie powinno zabraknąć owoców, a zwłaszcza jabłek, które wykazują szereg właściwości zdrowotnych. Jabłko to owoc bogaty w błonnik.100 g tych owoców zawiera około 2,4 g. błonnika. Dają one na długo uczucie sytości, ułatwiają wypróżnianie i przyśpieszają przemianę materii. Jabłko najlepiej jeść ze skórką, bo tam znajduje się ponad połowa zawartego w owocu błonnika.

Włącz do diety karczochy, a twoja przemiana materii przyspieszy

Chociaż w Polsce karczochy nie są popularne, to można je kupić. Warto włączyć je do diety, bo nawet ich niewielki dodatek do kanapek czy obiadu sprawi, że nasz metabolizm przyspieszy. Mają na to wpływ zawarte w warzywie cynaryny i inuliny, które regulują funkcjonowanie układu trawiennego oraz stymulują procesy metaboliczne. Karczochy dostarczają też wielu cennych witamin, zawierają witaminę C, witaminę E, witaminy z grupy B oraz potas, cynk, fosfor, magnez i żelazo. Są niskokaloryczne, 100 g karczochów zawiera jedynie 47 kcal.

