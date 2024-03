To mój koktajl mocy. Dzięki niemu zyskałam więcej energii i pozbyłam się boczków

„Koktajl mocy” to napój stworzony na bazie kefiru, owoców, płatków owsianych oraz nasion babki płesznik – całorocznej rośliny, która wykazuje wiele cennych właściwości. Babka płesznik ma działanie podobnie do innych produktów wykorzystywanych w dietach odchudzających, takich jak na przykład siemię lniane czy szałwia hiszpańska (znana również jako nasiona chia). Poznajcie jej zalety.

Jak zrobić koktajl z babką płesznik?

Najpierw namoczcie około 5 gramów płatków owsianych. Zalejcie je ciepłym płynem (na przykład wodą lub mlekiem krowim lub roślinnym) i pozostawcie na jakieś dziesięć minut. Po tym czasie dodajcie je do kielicha blendera razem z pozostałymi składnikami, czyli obranym i pokrojonym bananem, mrożonymi jagodami (250 g) i kefirem (250 mililitrów). Dodajcie też babkę płesznik. Wystarczy jedna łyżeczka nasion. Zmiksujcie całość, a gotowy napój przelejcie do szklanek.

Rada: możecie zastąpić banana i jagody innymi owocami (malinami, borówkami amerykańskimi, jabłkami itp.). Wszystko zależy od waszych indywidualnych upodobań i tego, co akurat macie pod ręką. Napój nadaje się do spożycia od razu po przygotowaniu. Możecie też przelać go do butelki i zabrać ze sobą do szkoły, pracy lub na uczelnię. Dzięki temu sporo zaoszczędzicie i unikniecie napadów głodu w ciągu intensywnego dnia.

Dlaczego koktajl z babką płesznik wspomaga odchudzanie?

Koktajl z babką płesznik dostarcza dużych ilości błonnika. To włókno pokarmowe, które nie ulega strawieniu, wiąże wodę w żołądku. W efekcie wypełnia go i zapewnia uczucie sytości po posiłku na dłużej. Już niewielka porcja napoju sprawi, że pozbędziecie się głodu stracicie ochotę na podjadanie między posiłkami czy sięganie po słone lub słodkie przekąski o niskiej wartości odżywczej, na przykład chipsy, batony czy dania typu fast food. Jednocześnie błonnik, przechodząc przez układ pokarmowy, drażni ściany jelit, a tym samym zmusza je do intensywniejszej pracy. W rezultacie przemiana materii przebiega szybciej. Podobnie jak spalanie kalorii.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że babka płesznik ogranicza wchłanianie tłuszczu z pokarmów, obniża poziom cholesterolu we krwi, a także reguluje stężenie glukozy w organizmie. Wszystkie te czynniki sprzyjają pozbyciu się nadprogramowych kilogramów. Co więcej, picie takiego koktajlu mocy zapobiega zaparciom, wzdęciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Koktajl z babką płesznik nie dla każdego

Jednym z najważniejszych przeciwwskazań do picia koktajlu mocy są przewlekłe choroby układu pokarmowego, takie jak na przykład niedrożność jelit, wrzody żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, zatrucie pokarmowe itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować włączenie napoju do diety z lekarzem pierwszego kontaktu. Należy też pamiętać, że nadmiar błonnika w diecie może nasilać problemy gastryczne.

