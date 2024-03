Jak jeść otręby, które przyspieszają odchudzanie? Ja zawsze przestrzegam tej kluczowej zasady

Otręby są produktem polecanym w każdej zdrowej diecie. Szczególną uwagę powinni zwrócić na nie ci, którzy walczą z nadprogramowymi kilogramami. Te drobinki, z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego, zwiększają uczucie sytości – pęcznieje on w żołądki i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jest to też dobry sposób na oczyszczenie organizmu z toksyn, ale zalet ich jedzenia jest znacznie więcej.

Jak jeść otręby podczas odchudzania? Najważniejsza zasada

Otręby to bomba błonnikowa – pomagają więc zgubić oponkę z brzucha, jednak należy przestrzegać jednej podstawowej zasady podczas ich spożywania. Otręby są bogate w błonnik pokarmowy – jest to substancja zdolna do wiązania znacznych ilości wody. Wchłania ją, a przez to pęcznieje w żołądku (dzięki czemu towarzyszy nam uczucie sytości). Najważniejsza zasada podczas spożywania otrębów dotyczy więc picia wody – należy zwiększyć jej ilość i wypijać co najmniej 1,5 – 2 litry wody dziennie.

Błonnik, który jest zawarty w otrębach, potrzebuje do działania środowiska wodnego. W przeciwnym razie efekty mogą być odwrotne od tych, których oczekujemy. Może to spowodować zaparcia i wzdęcia. Picie odpowiedniej ilości wody zapobiegnie problemom trawiennym.

Jakie jeszcze dobroczynne właściwości mają otręby?

Otręby pomagają nie tylko w trakcie procesu odchudzania – dobroczynnie wpływają na cały nasz organizm. Ich spożywanie pozytywnie działa też na nasze jelita – usprawnia ich pracę, ale również chroni przed nowotworami jelit. Dodatkowo otręby pomagają w obniżeniu cholesterolu (poprawiają profil lipidowy krwi). Pomagają też pozbyć się toksyn nagromadzonych w organizmie i zbędnych produktów przemiany materii – zawarty w otrębach błonnik „wymiata” je, czyszcząc organizm z tego, co jest mu niepotrzebne.

Regularne jedzenie otrębów poprawia też pamięć, koncentrację oraz pozytywnie wpływa na jakość naszego snu. To jednak nie koniec zalet, dawka witamin z grupy B oraz zawartość magnezu sprawiają, że te drobinki wspierają również pracę układu nerwowego.

Jak jeść otręby? Ciekawe propozycje

Jedzenie otrębów najlepiej zacząć od 2 do 3 łyżeczek dziennie, by nie doprowadzić do bólów brzucha. Ich ilość stopniowo możecie zwiększać. Pamiętajcie też, że najniższą kalorycznością pośród wszystkich otrębów odznaczają się otręby pszenne – dlatego, gdy chcecie pozbyć się nadmiaru kilogramów, to warto postawić właśnie na ten rodzaj.

Otręby pszenne możecie wykorzystać podczas gotowania na bardzo wiele sposobów. Możecie dodać je do koktajlu, jogurtu, a nawet zupy. Ciekawym pomysłem jest także wzbogacenie nimi naleśników, placuszków lub przygotowanie panierki do mięs. Na śniadanie z kolei idealnie sprawdzi się dietetyczny omlet z otrębami.

