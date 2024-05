Czy jajka pomagają schudnąć? Tak, ale tylko tej grupie osób. Inni osiągną całkiem odwrotny efekt

Jajka są wszechstronnym składnikiem, który można przyrządzać na wiele sposobów – na twardo, na miękko, sadzone, robiąc z nich pyszną szakszukę czy omlet. Stanowią bogate źródło białka, które jest niezbędne naszemu organizmowi do regeneracji tkanek i budowy mięśni. Dodatkowo jaja są bogate w witaminy i minerały, takie jak witamina D, witamina B12, żelazo i selen, co przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, ale dobrze działa też na układ odpornościowy. Mogą być świetnym dodatkiem do wielu potraw, od śniadań po kolacje. Dużo osób zastanawia się jednak, czy jajka pomagają schudnąć. Ten temat „pod lupę” wzięła również specjalistka od żywienia.

Czy jajka pomagają schudnąć?

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale poruszyła kwestię tego, czy jajka pomagają schudnąć. Opowiedziała ona o badaniu, którego celem była odpowiedź na pytanie: w jaki sposób jedzenie jaj (całych jaj z żółtkiem) wpływa na masę ciała – czy ją podnosi, czy może redukuje.

No i wyniki są fascynujące, bo okazuje się, że u osób zdrowych rzeczywiście jedzenie takich jaj, szczególnie na diecie redukcyjnej, bardzo pomaga w redukcji masy ciała – powiedziała ekspertka.

Komu jedzenie jaj nie pomoże schudnąć?

Zaznaczyła jednak, że nie działa to w ten sam sposób u osób chorych. Okazuje się, że u osób, które mają już różne zaburzenia (jak cukrzyca typu Ii, stan przedcukrzycowy, zespół metaboliczny), w przeprowadzonym badaniu ponad 12. tygodniowa duża konsumpcja jaj powodowała wzrost masy ciała.

Czyli krótko mówiąc, kiedy chorujesz, masz różne schorzenia, rzeczywiście jedz te jaja w rozsądnych ilościach i sięgaj po inne produkty zawierające i białko i dobre tłuszcze, dlatego, że jedzenie dużej ilości jajek, powyżej 12. tygodni, nie będzie sprzyjało redukcji masy ciała. Kiedy jesteś zdrowy – jaja są fantastycznym wyborem także na diecie redukcyjnej – podsumowała profesor Stachowska.

