Jedz zamiast owsianki i patrz, co dzieje się z twoim ciałem. To niedoceniana skarbnica błonnika

Większość z nas sięga po płatki owsiane, przygotowując na śniadanie lub kolację popularną już owsiankę. Jest to dobre podejście, ponieważ są one bardzo zdrowe, głównie ze względu na dużą zawartość błonnika pokarmowego. Istnieje jednak jeszcze lepszy produkt, który ma więcej tego cennego składnika. Dobrze jest zadbać o to, by błonnik znalazł się w naszej diecie, ponieważ wpływa on na funkcjonowanie organizmu. A wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne.

Ten produkt ma więcej błonnika niż płatki owsiane

Otręby owsiane mają około 15 g błonnika pokarmowego na 100 g produktu, a dla porównania płatki owsiane maja 10 g błonnika pokarmowego na 100 g produktu.

Zawartość błonnika w wielu popularnych produktach i potrawach nie jest zbyt wysoka, stąd w diecie musi on pochodzić z wielu różnych produktów – wyjaśniają autorzy książki „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie”.

Na dobroczynne działanie otrębów owsianych zwrócił uwagę również dietetyk dr Bartosz Kulczyński. Wyjaśnił, że dobrze jest je włączyć na stałe do swojego codziennego jadłospisu.

Otóż owies sam w sobie jest zasobnym źródłem błonnika pokarmowego, w 100 g owsa mamy go około 10 g, czyli tyle samo, co na przykład w gryce, która również jest uznawana za produkt prozdrowotny. Warto jednak wiedzieć, że błonnik z produktów owsianych, a przynajmniej jedna z jego frakcji, jest wyjątkowo cenna. Właściwie mogę powiedzieć, że jest to najbardziej wartościowy rodzaj błonnika pokarmowego – powiedział.

Ekspert wyjaśnił, że chodzi o związki nazywane beta-glukanami, bo to właśnie w dużej mierze ich obecności produkty owsiane zawdzięczają to, że są tak zdrowe. Trzeba też pamiętać o tym, że poza błonnikiem zawierają one więcej prozdrowotnych właściwości – są dobrym źródłem witamin i składników mineralnych. W 100 g otrębów znajduje się prawie 5,5 mg żelaza, 570 mg potasu, 3 mg cynku, 5,5 mg magnezu oraz tyle samo manganu. Dietetyk zauważył, że już spożywanie dziennie 20 g otrębów, czyli 3 łyżek, będzie stanowić dobre źródło tych związków.

Otręby owsiane zawierają też wysoką zawartość witaminy B1, która dobrze działa na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, a także wspomaga zdrowie psychiczne. Są one też bogate w przeciwutleniacze. Dietetyk zauważył, że płatki owsiane najlepiej wzbogacić o otręby owsiane i wtedy zyskamy najwięcej korzyści zdrowotnych, jakie oferuje nam owies.

Zalety spożywania błonnika pokarmowego

Błonnik zawarty w otrębach owsianych czy płatkach owsianych poprawia perystaltykę jelit, daje uczucie sytości na dłużej, a więc sprzyja też w odchudzaniu. Co więcej, pomaga ustabilizować poziom glukozy we krwi, co z kolei jest korzystne dla osób z cukrzycą lub w grupie ryzyka.

Brak odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego w organizmie może prowadzić między innymi do zaparć, zwiększa też ryzyko występowania chorób takich jak miażdżyca, kamica żółciowa, nowotwory jelita grubego. Dieta, która jest uboga w błonnik pokarmowy przyczynia się często także do otyłości, prowadząc do innych konsekwencji zdrowotnych z nią związanych, takich jak nadciśnienie, choroba wieńcowa czy zwiększone ryzyko zawału serca czy udaru mózgu.

Do czego dodać otręby owsiane?

Otręby owsiane są bardzo wszechstronnym produktem w kuchni. Można je dodawać zarówno do potraw „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Są między innymi doskonałym dodatkiem do owsianki, jogurtu lub koktajlu. Można jednak dodawać je także do chleba, który pieczemy w domu oraz różnego rodzaju ciast. Śmiało możesz wrzucić też trochę do ciasta naleśnikowego i różnego rodzaju zup, sosów – w ten sposób naturalnie je zagęścisz. Ciekawym pomysłem jest też dodanie otrąb owsianych do sałatek, past i twarożków.

