Parzona czy rozpuszczalna? Ekspert rozwiewa mit, który zna każdy kawosz

Po kawę sięga większość dorosłych osób. To najprostszy i najskuteczniejszy patent na dodanie sobie energii o poranku. Jest to też po prostu miły rytuał, który większości z nas towarzyszy każdego dnia. Niektórzy piją kawę rozpuszczalną, inni – sypaną. Czy któryś z tych sposobów jest lepszy? Na to pytanie w opublikowanym filmiku na YouTube odpowiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Jaka kawa jest lepsza: parzona czy rozpuszczalna?

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia zdementował mit o tym, że kawa parzona jest zdrowsza od rozpuszczalnej. Okazuje się bowiem, że tak naprawdę różnią się od siebie tylko sposobem przygotowania.

Kawa rozpuszczalna od kawy ziarnistej różni się wyłącznie tym, że przed zapakowaniem została najpierw zaparzona, a następnie z takiego naparu odparowano wodę. Kawa rozpuszczalna to 100 procent kawy w kawie, nie ma w niej żadnych innych dodatków – wyjaśnił.

Przy okazji dietetyk wytłumaczył też, czym dokładnie jest napój kawowy, który także jest bardzo popularny, jednak nie należy mylić go z kawą.

Z kolei napój kawowy, który nie jest kawą, to napój w składzie którego znajduje się wiele substancji, w tym głównie cukier, a prawdziwa kawa stanowi w nim tylko dodatek – powiedział ekspert.

Dlaczego warto pić kawę?

Picie kawy może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie. Dietetyk zauważył, że właściwości kawy wynikają głównie z obecności kofeiny i przeciwutleniaczy w postaci polifenoli, których najważniejszym przedstawicielem jest kwas chlorogenowy. Antyoksydanty chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które mogę powodować różne choroby przewlekłe. Poza ochroną komórek przed uszkodzeniami spowalniają też procesy starzenia, a także dobrze wpływają na naszą odporność. Regularne spożywanie tego napoju świetnie działa też na naszą pamięć i koncentrację.

Niektórzy mogą obawiać się o to, że picie kawy źle działa na serce, jednak wcale nie jest to prawdą (oczywiście, jeśli nie spożywamy jej zbyt dużo).

W świetle aktualnego stanu wiedzy umiarkowane picie kawy filtrowanej nie stwarza ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zatem, w przypadku smakoszy kawy, unikanie tego naparu z troski o zdrowie serca nie znajduje uzasadnienia – podaje Narodowe Centrum edukacji Żywieniowej.

