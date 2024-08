Ten prosty koktajl wspomaga odchudzanie, a smakuje obłędnie. Robię go niemal codziennie

Koktajl odchudzający może być smaczny i bogaty w składniki odżywcze. Propozycja z kiwi jest banalna w przygotowaniu, a składniki są łatwo dostępne. Odkąd ją odkryłam, często powracam do tego smaku. Czerpię mnóstwo korzyści z regularnego sięgania po ten zdrowy koktajl.

Dlaczego kiwi jest dobre na odchudzanie?

Kiwi jest smacznym i zdrowym owocem. Zawiera znaczne ilości wzmacniającej odporność i wykazującej działanie antyoksydacyjne witaminy C. Jest też źródłem potasu – pierwiastka istotnego dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i nerwów. Te składniki będą wspierały organizm nie tylko w czasie diety.

Z punktu widzenia odchudzania ważnym faktem jest to, że kiwi jest niskokaloryczne. Jedna sztuka ważąca 75 g dostarcza tylko 45 kcal. Idealnie zatem nadaje się do lekkich koktajli owocowo-warzywnych. Co więcej, istnieją badania mówiące o tym, że owoc może pozytywnie wpływać na metabolizm. Wysoka zawartość błonnika — składnika, który zapewnia uczucie sytości na dłużej i zapobiega podjadaniu między posiłkami — też będzie przemawiała za tym, by włączyć kiwi do diety odchudzającej.

Jak zrobić koktajl z kiwi?

Koktajl z kiwi robi się niemalże sam. Wystarczy, że umyjesz owoc i pokroisz go – nawet nie musisz obierać, bo skórka kiwi jest jadalna. Po zmiksowaniu z dodatkami uzyskasz smaczną i przyjemną w odbiorze kompozycję, o której długo nie zapomnisz.

Przepis: Koktajl z kiwi Pyszny koktajl odchudzający ze zdrowych owoców. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 173 Składniki 150 ml wody

1 kiwi

1 jabłko

2 łyżki natki pietruszki

2 łyżki soku z cytryny Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówKiwi wyszoruj, pokrój na mniejsze kawałki, usuń twarde części. Jabłko umyj, usuń gniazdo nasienne. Też rozdrobnij. Robienie koktajlu z kiwiKawałki owoców, natkę pietruszki, wodę paz sok z cytryny umieść w pojemniku blendera. Zmiksuj wszystko na gładką masę.

Jak podawać koktajl z kiwi?

Koktajl odchudzający najlepiej smakuje oczywiście bezpośrednio po przygotowaniu. Robi się go ze świeżych owoców, więc czas działa tutaj na naszą niekorzyść, m.in. prowadząc do degradacji witamin. Dlatego też nie polecam robić koktajlu z kiwi „na zapas”.

Zdrowy koktajl owocowy możesz pić codziennie, ale pamiętaj, że kiwi — choć jest wartościowe — samo w sobie nie spowoduje utraty wagi. Chudnięcie wymaga połączenia zdrowych nawyków żywieniowych z regularną aktywnością fizyczną. Spożywanie koktajlu z kiwi będzie dobrym uzupełnieniem zbilansowanej diety.

