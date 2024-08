Ten koktajl z 3 składników wspomaga odchudzanie. Dietetyczka poleca ten przepis

Czerwony koktajl to prawdziwy hit w moim jadłospisie. Gdy dietetyczka mi go zaproponowała, byłam sceptyczna – nie przepadam ani za surowym burakiem, ani za selerem naciowym. Jednak miks, który przyrządziłam, wyglądał tak apetycznie, że niemal go pochłonęłam. Teraz już robię bez wahania, a korzyści z jego picia już obserwuję sporo.

Jakie zalety ma koktajl od dietetyczki?

Pierwszą zaletą czerwonego koktajlu jest szybkie przygotowanie. Wykonujesz go z surowych warzyw, więc nie tylko nie potrzebujesz czas na ich gotowanie czy pieczenia, ale też zachowujesz wszystkie składniki odżywcze.

W proponowanej mieszance znajdziesz ich mnóstwo. Mimo że odchudzający koktajl to zaledwie trzy warzywa, pijąc go, dostarczysz sobie poprawiającego trawienie błonnika, wspierającego odporność i wzrok oraz zwalczającego wolne rodniki beta-karotenu, witamin z grupy B, a także witamin C, E i K.

W koktajlu od dietetyczki nie zabraknie cennych dla zdrowia pierwiastków takich jak np. potas, wapń, fosfor, czy sód. Część z nich łatwo traci się przy upałach i przy intensywnym wysiłku fizycznym — koniecznym, gdy chce się zachować sprawność, a już tym bardziej schudnąć — więc miks buraka, selera naciowego i marchewki pomoże uzupełnić te braki.

Proponowany przez dietetyczkę koktajl odchudzający to także źródło azotanów, czyli związków, które poprawiają wydolność i mogą przyspieszać metabolizm, przeciwzapalnych flawonoidów oraz wspierające powstawanie czerwonych krwinek i wchłanianie żelaza kwasu foliowego.

Zalet spożywania czerwonego koktajlu jak widzisz, jest bardzo dużo. Warto więc skusić się na jego przygotowanie i wprowadzić go do diety na stałe.

Jak zrobić czerwony koktajl?

Do przygotowania koktajlu odchudzającego, jak już wspominałam, wystarczą zaledwie trzy warzywa – burak, seler naciowy i marchewka. Trzeba je umyć, obrać, zgrubnie skroić i zmiksować z wodą, by uzyskać gęsty napój. Ja doprawiam go jeszcze pieprzem i odrobiną soli, aby dodatkowo podkręcić smak i usprawnić metabolizm.

Przepis: Czerwony koktajl na odchudzanie Pyszny i zdrowy koktajl, który zrobisz błyskawicznie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 średni burak

1 niewielka marchewka

2 łodygi selera naciowego

250 ml wody

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie warzywBuraka wyszoruj, obierz i pokrój w kostkę. Podobnie postąp z marchewką. Selera naciowego dokładnie opłucz. Robienie czerwonego koktajluWarzywa wrzuć do pojemnika blendera. Wlej wodę, wsyp szczyptę soli i nieco więcej pieprzu. Zmiksuj na gładko. Dopraw w razie potrzeby. Przelej do szklanki.

Inne warianty czerwonego koktajlu

Jeśli chcesz wzbogacić smak koktajlu odchudzającego, dodaj do niego pokrojone na kawałki kwaśne jabłko. Możesz też użyć soku jabłkowego zamiast wody.

Bardzo smaczną i lekko rozgrzewającą wersję czerwonego koktajlu uzyskasz, dodając chili. Sprawdzi się zarówno to w wersji sproszkowanej, jak i świeże. Pamiętaj tylko, by z papryczek usunąć pestki przed blendowaniem. Inaczej możesz dodać więcej ostrości, niż może byś chciała.

Dla przełamania słodkiego smaku koktajlu od dietetyczki warto również dodać trochę soku z cytryny. Kilka kropel oliwy z oliwek też będzie ciekawym dodatkiem, a pomoże w zwiększeniu wchłaniania witamin dostarczanych wraz z czerwonym koktajlem.

