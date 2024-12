Chcesz schudnąć do Sylwestra? Ten napój ci w tym pomoże, a to dopiero początek korzyści

Skuteczne odchudzanie to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i samozaparcia. Nie istnieje żadna magiczna „mikstura”, która z dnia na dzień sprawi, że zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Pewne napoje mogą jednak w tym pomóc. Jednym z nich jest napój przyrządzony na bazie przyprawy, która pojawia się na polskich stołach głównie w okresie bożonarodzeniowym. Sprawdź, jak w prosty i szybki sposób zrobić napar z goździków.

Jak napar z goździków wspomaga odchudzanie?

Sam napar z goździków nie ma właściwości odchudzających. Może jednak ułatwić kontrolowanie masy ciała. Związki w nim zawarte regulują stężenie glukozy we krwi i zapobiegają „skokom” poziomu cukru. To właśnie one są jedną z najczęstszych przyczyn napadów niekontrolowanego głodu. Picie napoju może więc zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami i przyjmowania zbyt dużej liczby kalorii. W rezultacie włączenie go do diety ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Napar z goździków wpływa również pozytywnie na układ pokarmowy. Ma bowiem w swoim składzie eugenol, który działa ochronnie na wątrobę. Pomaga jej w neutralizowaniu szkodliwych związków o toksycznym działaniu na organizm. Poprawia stan flory bakteryjnej jelit i łagodzi różne dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, zaparcia, mdłości czy niestrawność.

Na co jeszcze pomaga napar z goździków?

Napar z goździków zawiera również sporo antyoksydantów. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w neutralizowaniu wolnych rodników. Spowalniają procesy starzenia. Redukują stany zapalne tkanek. Wzmacniają naczynia krwionośne i obniżają poziom „złego cholesterolu”. Tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia (miażdżycy, udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego), a także schorzeń o podłożu nowotworowym. Wykazują też działanie przeciwbakteryjne i przeciwbólowe. Wspomagają organizm w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Goździki często wykorzystuje się w leczeniu bólu gardła czy zębów.

Jak zrobić napar z goździków?

To bardzo proste. Wystarczy wziąć 2-3 goździki i zalać je gorącą (ale nie wrzącą) wodą i zaparzać pod przykryciem przez 5-10 minut. Przed wypiciem warto napój przecedzić. Można też wzbogacić go różnymi dodatkami, na przykład cynamonem, imbirem, miodem czy kawałkami pomarańczy. Do przygotowania naparu nadają się również mielone goździki. Wystarczy jedna łyżeczka przyprawy na około 250 ml wody. Po napar z goździków można sięgać nawet dwa razy dziennie, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, takich jak na przykład ciąża, karmienie piersią, zaburzenia krzepliwości krwi czy alergie. Na goździki powinny również uważać osoby w trakcie farmakoterapii.

