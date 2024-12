Cukier tani jak barszcz w Biedronce. Możecie nieźle zaoszczędzić przed świętami, ale trzeba się spieszyć

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Już za chwile zaczniemy przygotowywać świąteczne wypieki i inne pyszności. Warto więc zaopatrzyć się w cukier w promocyjnej cenie – możecie w ten sposób sporo zaoszczędzić. Robiąc takie zakupy teraz, a nie w ostatniej chwili, unikniecie też „świątecznego szaleństwa” i ogromnych kolejek w sklepach. Będziecie mogli też spokojnie przygotować świąteczne słodkości.

Cukier na promocji w Biedronce

Na święta pieczemy makowce, pierniki i inne pyszności. Do różnego rodzaju ciast potrzeba jednak naprawdę sporo cukru. Teraz dostaniecie go w Biedronce w bardzo okazyjnej cenie. Cukier biały możecie kupić aż o 43 procent taniej. Cena z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wynosi 1 zł 69 gr i obowiązuje jedynie przy zakupie pięciu sztuk. Promocja trwa tylko do soboty (7.12.2024 r.), więc musicie się spieszyć. Wprowadzono także limit dzienny takich zakupów – jest to 10 opakowań cukru.

Z kolei w Lidlu w bardzo atrakcyjnej cenie dostaniecie masło, które również przyda się do świątecznych wypieków. Poznajcie szczegóły tej superoferty:

Gdzie jeszcze można kupić tani cukier?

Robiąc większe zapasy cukru w promocyjnej cenie, można naprawdę sporo zaoszczędzić, co jest niezwykle istotne w okresie świątecznym, gdy lista wydatków bywa wyjątkowo długa. Cukier to nieodłączny składnik wielu tradycyjnych potraw i wypieków, a więc ograniczenie kosztów jest w tym przypadku szczególnie ważne.

Cukier w promocyjnych cenach dostaniecie też w innych supermarketach. Warto porównać oferty różnych sklepów, aby znaleźć najkorzystniejszą opcję i zaoszczędzić na zakupach. W Stokrotce cukier biały „Kryształ” – w cenie promocyjnej kosztuje jedynie 1 zł 99 gr (cena regularna to 3 zł 99 gr). W Aldi przeceniony jest cukier „Królewski” i kosztuje 2 zł 49 gr zamiast 3 zł 49 gr. Z kolei w Netto taniej kupicie cukier puder – jest on przeceniony o 21 procent i aktualnie kosztuje 2 zł 49 gr (zamiast 3 zł 19 gr).

