Po ten napój powinien sięgać co drugi dorosły Polak po 50 roku życia. Sprawdź dlaczego

Bezsenność to zmora bardzo wielu Polaków. Statystyki wskazują, że nawet co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia może mieć problemy z zaśnięciem. Wpływ na ten stan rzeczy ma na ogół kilka rzeczy. Chodzi między innymi o chroniczny stres, niewłaściwą dietę, przyjmowanie niektórych grup leków czy choroby somatyczne. Zła jakość nocnego wypoczynku rzutuje na wiele różnych sfer codziennego funkcjonowania. Upośledza pamięć i koncentrację. Wzmaga wydzielanie greliny, hormonu, który pobudza apetyt. Pośrednio sprzyja więc otyłości. Ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia również innych schorzeń, na przykład udaru mózgu czy zawału serca. Jak sobie pomóc? Zasypianie ułatwić może pewien prosty napar. Bez trudu przygotujesz go w domu. Wystarczą tylko trzy składniki.

Napój bananowy na dobry sen

Bazą tego naparu są banany i goździki. Oba te składniki ułatwiają zasypianie i zapobiegają wybudzaniu się w środku nocy. Żółte owoce zawierają spore ilości magnezu. Związek ten obniża poziom kortyzolu w organizmie i wzmaga produkcję melatoniny. Ten hormon odpowiada za regulowanie rytmu dobowego. Wydłuża fazę snu głębokiego i zmniejsza napięcie. Ważną rolę w profilaktyce i leczeniu bezsenności mogą odegrać również goździki. Przyprawa zawiera eugenol, który działa odprężająco. Łagodzi napięcie i dolegliwości bólowe, a także uspokaja. Warto po niego sięgać na pół godziny przed snem.

Przepis: Napar z bananów i goździków Napój ułatwia zasypianie. Jednocześnie wycisza i uspokaja. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 banan

10-12 goździków

0,5 litra Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana Robienie naparuPowbijaj w banana goździki na całej długości owocu. Następnie włóż go do garnka i zalej wodą. Doprowadź całość do wrzenia, a potem gotuj jeszcze rzez 10 minut. Zdejmij garnek z kuchenki i odstaw na pół godziny. Podawanie naparuPrzecedź zawartość garnka przez sitko i przelej powstały napój do szklanek

Jakie inne właściwości ma napój z bananów i goździków?

Napar z bananów i goździków ma właściwości antyoksydacyjne. Niweluje stres oksydacyjny wywoływany przez nadmiar wolnych rodników w organizmie. Redukuje stany zapalne. Zapobiega uszkodzeniom komórek. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwpasożytniczo. Wzmacnia układ odpornościowy i pomaga w walce z infekcjami. Zmniejsza też ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy schorzenia o podłożu nowotworowym.

