Naukowcy już wiedzą, co pomaga schudnąć seniorom. Kluczem jest jeden składnik

Odchudzanie seniorów „wziął pod lupę” zespół japońskich naukowców pod kierownictwem Yorito Hattoriego z National Cerebral and Cardiovascular Center w Osace. Eksperci poszukiwali nie tylko sposobu na zrzucenie nadprogramowych kilogramów, ale również utrzymanie uzyskanych rezultatów i uniknięcie efektu jo-jo. W tym celu przeprowadzili badanie obserwacyjne na grupie dorosłych osób powyżej 70 roku życia. Odkryli, że w utracie wagi seniorom pomóc może pewien związek z grupy flawonoidów.

Co ułatwia seniorom odchudzanie?

Związkiem, który ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów jest taksyfolina, znana również jako dihydrokwercetyna lub witamina P bajkalska. Japońscy badacze dowiedli, że regularne przyjmowanie tego flawonoidu w ilości 300 miligramów dziennie wspomaga redukcję masy ciała. Osoby, które przyjmowały taksyfolinę, zrzuciły średnio 1,3 kilograma więcej niż badani, którzy jej nie otrzymywali. Warto podkreślić, że taki efekt przyniosło długotrwałe stosowanie falwonoidu (przez około 6 miesięcy).

Nie do końca wiadomo, jakie mechanizmy stoją za działaniem przywołanej substancji. Naukowcy mają jednak na ten temat swoją teorię. Ich zdaniem chodzi o termogenezę. Przypuszczają, że taksyfolina zwiększa ilość ciepła wytwarzaną przez organizm, co przekłada się na szybsze i efektywniejsze spalanie kalorii. W rezultacie dochodzi do spadku masy ciała.

Japońscy eksperci podkreślają, że potrzeba dalszych badań, by potwierdzić istnienie przywołanych zależności. Przeprowadzone analizy nie pozwalają na wyciąganie daleko idących wniosków. Jednak ich wyniki są dość obiecujące. Każdy, kto, choć raz próbował schudnąć doskonale wie, że nawet najmniejsze wsparcie w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów jest na wagę złota.

Gdzie można znaleźć taksyfolinę?

Taksyfolinę mają w swoim składzie owoce cytrusowe. Pozyskuje się ją także z drzew iglastych (świerków, sosen oraz modrzewi). Jest obecna na rynku głównie w postaci suplementów diety. Jej przyjmowanie powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. Związek w nadmiarze jest toksyczny dla organizmu.

