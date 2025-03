Polki nagminnie wyrzucają ten produkt ze swojej diety. Ekspertka alarmuje: potężny błąd

Podczas odchudzania wiele osób stara się wyeliminować ze swojej diety niektóre produkty, zwłaszcza te bogate w cukry, tłuszcze i węglowodany proste. Często rezygnują z fast foodów, słodyczy, białego pieczywa czy napojów gazowanych, wierząc, że to pomoże im szybciej osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Niektórzy eliminują także nabiał lub gluten, choć nie zawsze jest to konieczne. Ważne jest jednak, aby zachować rozsądek i dbać o zbilansowaną dietę, dostarczając organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Co więcej, pewna grupa osób powinna zdecydowanie zrezygnować z eliminacji jednego produktu.

Te osoby nie powinny rezygnować z jedzenia pieczywa

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska w opublikowanym przez siebie nagraniu zauważa, że wiele kobiet w okresie menopauzy, ale też przed menopauzą, zwraca uwagę na to, że po „wyrzuceniu” chleba z diety zdecydowanie łatwiej jest im utrzymać prawidłową masę ciała. Okazuje się jednak, że jest to sporym błędem.

Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jest to jednak bardzo potężny błąd i cios w naszą mikrobiotę jelitową, który może doprowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego, a już na pewno pogorszenia samopoczucia kobiety po menopauzie – powiedziała ekspertka.

Specjalistka wyjaśniła, że po menopauzie dochodzi do aktywacji takich zjawisk, jak mgła mózgowa czy stałe rozdrażnienie, czyli stałe pogorszenie zdrowia psychicznego.

Dlaczego należy jeść chleb w okresie menopauzy?

Profesor Stachowska wyjaśniła, w jaki sposób jedzenie chleba powiązane jest ze zdrowiem psychicznym kobiet. Okazuje się, że po przeprowadzeniu badań naukowcy dowiedli, że kiedy ubywa estrogenów w organizmie kobiety, które między innymi warunkują zdrowie psychiczne, należy zadbać o dostarczanie czegoś, co te estrogeny „przypomina”. I tym „czymś” są fitoestrogeny.

Czyli na przykład lignany czy izoflawony, których fantastycznym źródłem jest właśnie pieczywo – powiedziała profesor Stachowska.

Dalej profesor Stachowska wytłumaczyła, że są one wycofywane z jelit do krążenia, a w konsekwencji pomagają w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Pamiętajcie jednak, że nie chodzi o białe pieczywo czy takie, które jest wysoko przetworzone. Sięgajcie po dobrej jakości pieczywo, na zakwasie, z ziarnami. Jeśli ktoś sam piecze pieczywo – dobrym pomysłem jest dorzucenie tam też siemienia lnianego.

Czytaj też:

Kiedyś Polacy się nimi zajadali. Dietetyk wskazuje najzdrowsze dania z PRL-uCzytaj też:

Nie dodawaj tego popularnego składnika do koktajlu. Dietetyk ostrzega: będzie mniej zdrowy