Moja babcia piła ją na odchudzanie, ale ma dużo więcej korzyści. Poprawia zdrowie serca i wątroby

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, jednak wcale nie ustępuje jej herbata. Dla niektórych osób to obowiązkowy dodatek do śniadania czy kolacji. Sięgamy po nią też, gdy chcemy się zrelaksować. I choć dla większości osób najważniejszy jest smak, to okazuje się, że ten napój ma wiele dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu.

Ten napój wspiera odchudzanie i zdrowie serca

Najczęściej pijemy czarną herbatę. Czasem jednak warto poeksperymentować i postawić na herbatę czerwoną. Ten rodzaj jest mniej popularny, jednak ma świetny smak, a do tego jego picie pomaga schudnąć. Wynika to z faktu, że czerwona herbata przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczów. Dodatkowo działa moczopędnie, dzięki czemu pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. I choć czerwona herbata jest wsparciem w procesie odchudzania, to trzeba pamiętać, że najważniejszy jest deficyt kaloryczny, zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna.

Większość osób skupia się na tym, że ta herbata wspomaga odchudzanie, jednak nie są to jedyne plusy tego napoju. Inne właściwości pod względem zdrowotnym są o wiele ważniejsze – mowa między innymi o regulacji poziomu cholesterolu. Może przyczyniać się do obniżenia „złego” cholesterolu (LDL) i podniesienia poziomu „dobrego” (HDL). W ten sposób wspiera zdrowie układu krążenia i zmniejsza ryzyko miażdżycy.

Jakie jeszcze właściwości ma czerwona herbata?

Czerwona herbata wspomaga także funkcjonowanie układu pokarmowego. Dlatego najlepiej jest ją pić około 30 minut po posiłku. Wspiera także pracę wątroby i wydzielanie żółci. Działa również rozkurczowo, łagodząc w ten sposób bóle brzucha. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów wzmacnia odporność. Ma również właściwości antywirusowe i przeciwbakteryjne. Korzystnie wpływa także na poziom cukru we krwi i ciśnienie. Zawartość teiny działa łagodnie pobudzająco, poprawia też koncentrację i pozytywnie wpływa na nastrój.

