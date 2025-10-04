Moja babcia piła ją na odchudzanie, ale ma dużo więcej korzyści. Poprawia zdrowie serca i wątroby
Czerwona herbata
Czerwona herbata Źródło: Freepik
Popularny napój nie tylko świetnie smakuje, ale też realnie wspiera zdrowie. Jego właściwości jednak wciąż są niedoceniane. Zobacz, co warto włączyć do codziennej diety. Twój organizm ci podziękuje.

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, jednak wcale nie ustępuje jej herbata. Dla niektórych osób to obowiązkowy dodatek do śniadania czy kolacji. Sięgamy po nią też, gdy chcemy się zrelaksować. I choć dla większości osób najważniejszy jest smak, to okazuje się, że ten napój ma wiele dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu.

Ten napój wspiera odchudzanie i zdrowie serca

Najczęściej pijemy czarną herbatę. Czasem jednak warto poeksperymentować i postawić na herbatę czerwoną. Ten rodzaj jest mniej popularny, jednak ma świetny smak, a do tego jego picie pomaga schudnąć. Wynika to z faktu, że czerwona herbata przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczów. Dodatkowo działa moczopędnie, dzięki czemu pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. I choć czerwona herbata jest wsparciem w procesie odchudzania, to trzeba pamiętać, że najważniejszy jest deficyt kaloryczny, zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna.

Większość osób skupia się na tym, że ta herbata wspomaga odchudzanie, jednak nie są to jedyne plusy tego napoju. Inne właściwości pod względem zdrowotnym są o wiele ważniejsze – mowa między innymi o regulacji poziomu cholesterolu. Może przyczyniać się do obniżenia „złego” cholesterolu (LDL) i podniesienia poziomu „dobrego” (HDL). W ten sposób wspiera zdrowie układu krążenia i zmniejsza ryzyko miażdżycy.

Jakie jeszcze właściwości ma czerwona herbata?

Czerwona herbata wspomaga także funkcjonowanie układu pokarmowego. Dlatego najlepiej jest ją pić około 30 minut po posiłku. Wspiera także pracę wątroby i wydzielanie żółci. Działa również rozkurczowo, łagodząc w ten sposób bóle brzucha. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów wzmacnia odporność. Ma również właściwości antywirusowe i przeciwbakteryjne. Korzystnie wpływa także na poziom cukru we krwi i ciśnienie. Zawartość teiny działa łagodnie pobudzająco, poprawia też koncentrację i pozytywnie wpływa na nastrój.

