Na andrzejki robię gorące paszteciki. Aromat uderza od progu, a po chwili zostają tylko okruszki

Andrzejki są świetną okazją do spotkań ze znajomymi. Przygotowujemy wtedy różne proste przekąski, by móc je podjadać podczas rozmów i zabawy. Choć królują oliwki, różne sery, krakersy i ciasteczka, to ja jestem nieco bardziej tradycyjna. Co roku zarówno na andrzejki, jak i na święta Bożego Narodzenia przygotowuję pyszne paszteciki. Wszyscy goście się nimi zajadają.

Przepis na pyszne paszteciki na andrzejki

Paszteciki z pieczarkami, czyli małe i pyszne przekąski, świetnie sprawdzają się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Są więc idealne na imprezę andrzejkową. Jeśli planujesz bardziej sycący posiłek, koniecznie przygotuj do nich również barszczyk czerwony. Paszteciki doskonale komponują się z tą zupą. Można też podawać je z różnymi sosami, które urozmaicą smak całej potrawy. Dobrze sprawdzi się sos czosnkowy lub pomidorowy.

Przepis: Paszteciki z pieczarkami To świetna przekąska, ale też znakomity dodatek obiadowy. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 312 w każdej porcji Składniki Ciasto drożdżowe: 450 g mąki pszennej

20 g świeżych drożdży

150 ml ciepłego mleka

80 g miękkiego masła

1 łyżeczka cukru

½ łyżeczki soli

1 jajko Farsz: 500 g pieczarek

1 cebula

3–4 ząbki czosnku

1 łyżka natki pietruszki

1 łyżka bułki tartej

2 roztrzepane jajka (jedno do farszu, drugie do posmarowania pasztecików)

sól, pieprz do smaku

kminek do posypania (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie rozczynuPokrusz drożdże i przełóż je do kubka. Dodaj 50 ml ciepłego mleka, łyżeczkę cukru i łyżkę mąki. Dokładnie wymieszaj i odstaw na kilka minut, aż rozczyn „ruszy” i zwiększy objętość. Robienie ciastaW dużej misce przesiej mąkę. Dodaj przestudzone, roztopione masło, pozostałe 100 ml mleka, jajko, przygotowany rozczyn i sól. Najpierw mieszaj łyżką, a następnie wyrabiaj ręcznie, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60 minut, by podwoiło objętość. Smażenie farszuCebulę pokrój drobno i podsmaż na małej ilości oleju. Dodaj pokrojone pieczarki, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz natkę pietruszki. Smaż na średnim ogniu przez 5–7 minut, mieszając od czasu do czasu. Dopraw farsz solą i pieprzem, zdejmij z ognia i odstaw, by lekko przestygł. Do przestudzonego farszu wsyp bułkę tartą i jedno roztrzepane jajko. Wymieszaj dokładnie, aż składniki się połączą. Formowanie pasztecikówWyjmij ciasto, krótko wyrób ponownie. Rozwałkuj je na duży prostokąt. Rozłóż równomiernie farsz na całej powierzchni ciasta. Zwiń ciasto w roladę (dość ciasno). Pokrój roladę na plastry o grubości ok. 3–5 cm. PieczeniePrzełóż plastry na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posmaruj każdy pasztecik drugim roztrzepanym jajkiem. Posyp kminkiem (jeśli używasz). Odstaw na 5 minut, żeby paszteciki podrosły. W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 190°C. Piecz przez 20–23 minuty, aż paszteciki ładnie się zarumienią.

Wierzch tych pasztecików możesz oprószyć kminkiem przed upieczeniem – to nada im jeszcze bardziej wyjątkowego smaku. Najlepsze są jeszcze cieplutkie, zaraz po wyjęciu z piekarnika.

Pomysły na inne przekąski

Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, świetnie sprawdzą się szybkie przekąski z ciasta francuskiego. Wystarczy przygotować nadzienie, zapiec w cieście i gotowe. W wersji słodkiej cudownie smakują „kieszonki” z gruszkami i czekoladą. W wersji wytrawnej dobrym pomysłem jest nadzianie ciasta szynką i serem lub pieczarkami. Możesz użyć też swojego ulubionego dżemu lub kremu orzechowego. Pyszne są także cynamonowe ślimaczki.

Andrzejkowe spotkanie umilą małe koreczki z serem, oliwkami i pomidorkami. Ciekawą propozycją jest też przygotowanie chipsów z jabłek czy buraka. Możesz zrobić również proste i szybkie frytki z batatów lub przygotować szybki retro deser z czterech składników, który z pewnością zachwyci wszystkich gości. Koniecznie zrób też roladki z tortilli z łososiem i kremowym serkiem śmietankowym oraz świeżym ogórkiem. Na takie imprezy doskonale sprawdzają się także lekkie sałatki, takie jak prosta i ekspresowa sałatka z owocami, która zasmakuje każdemu.

