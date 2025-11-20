Na andrzejki robię gorące paszteciki. Aromat uderza od progu, a po chwili zostają tylko okruszki
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Na andrzejki robię gorące paszteciki. Aromat uderza od progu, a po chwili zostają tylko okruszki

Dodano: 
Paszteciki
Paszteciki Źródło: Shutterstock
Andrzejki to idealny moment, by przygotować pyszne przekąski. Zamiast tradycyjnych chipsów czy ciasteczek, zrób małe i aromatyczne paszteciki. Ten sam przepis możesz wykorzystać również przed świętami Bożego Narodzenia.

Andrzejki są świetną okazją do spotkań ze znajomymi. Przygotowujemy wtedy różne proste przekąski, by móc je podjadać podczas rozmów i zabawy. Choć królują oliwki, różne sery, krakersy i ciasteczka, to ja jestem nieco bardziej tradycyjna. Co roku zarówno na andrzejki, jak i na święta Bożego Narodzenia przygotowuję pyszne paszteciki. Wszyscy goście się nimi zajadają.

Przepis na pyszne paszteciki na andrzejki

Paszteciki z pieczarkami, czyli małe i pyszne przekąski, świetnie sprawdzają się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Są więc idealne na imprezę andrzejkową. Jeśli planujesz bardziej sycący posiłek, koniecznie przygotuj do nich również barszczyk czerwony. Paszteciki doskonale komponują się z tą zupą. Można też podawać je z różnymi sosami, które urozmaicą smak całej potrawy. Dobrze sprawdzi się sos czosnkowy lub pomidorowy.

Przepis: Paszteciki z pieczarkami

To świetna przekąska, ale też znakomity dodatek obiadowy.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
2 godz. 15 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
312 w każdej porcji

Składniki

Ciasto drożdżowe:

  • 450 g mąki pszennej
  • 20 g świeżych drożdży
  • 150 ml ciepłego mleka
  • 80 g miękkiego masła
  • 1 łyżeczka cukru
  • ½ łyżeczki soli
  • 1 jajko

Farsz:

  • 500 g pieczarek
  • 1 cebula
  • 3–4 ząbki czosnku
  • 1 łyżka natki pietruszki
  • 1 łyżka bułki tartej
  • 2 roztrzepane jajka (jedno do farszu, drugie do posmarowania pasztecików)
  • sól, pieprz do smaku
  • kminek do posypania (opcjonalnie)

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie rozczynuPokrusz drożdże i przełóż je do kubka. Dodaj 50 ml ciepłego mleka, łyżeczkę cukru i łyżkę mąki. Dokładnie wymieszaj i odstaw na kilka minut, aż rozczyn „ruszy” i zwiększy objętość.
  2. Robienie ciastaW dużej misce przesiej mąkę. Dodaj przestudzone, roztopione masło, pozostałe 100 ml mleka, jajko, przygotowany rozczyn i sól. Najpierw mieszaj łyżką, a następnie wyrabiaj ręcznie, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 60 minut, by podwoiło objętość.
  3. Smażenie farszuCebulę pokrój drobno i podsmaż na małej ilości oleju. Dodaj pokrojone pieczarki, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz natkę pietruszki. Smaż na średnim ogniu przez 5–7 minut, mieszając od czasu do czasu. Dopraw farsz solą i pieprzem, zdejmij z ognia i odstaw, by lekko przestygł. Do przestudzonego farszu wsyp bułkę tartą i jedno roztrzepane jajko. Wymieszaj dokładnie, aż składniki się połączą.
  4. Formowanie pasztecikówWyjmij ciasto, krótko wyrób ponownie. Rozwałkuj je na duży prostokąt. Rozłóż równomiernie farsz na całej powierzchni ciasta. Zwiń ciasto w roladę (dość ciasno). Pokrój roladę na plastry o grubości ok. 3–5 cm.
  5. PieczeniePrzełóż plastry na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posmaruj każdy pasztecik drugim roztrzepanym jajkiem. Posyp kminkiem (jeśli używasz). Odstaw na 5 minut, żeby paszteciki podrosły. W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 190°C. Piecz przez 20–23 minuty, aż paszteciki ładnie się zarumienią.

Wierzch tych pasztecików możesz oprószyć kminkiem przed upieczeniem – to nada im jeszcze bardziej wyjątkowego smaku. Najlepsze są jeszcze cieplutkie, zaraz po wyjęciu z piekarnika.

Pomysły na inne przekąski

Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, świetnie sprawdzą się szybkie przekąski z ciasta francuskiego. Wystarczy przygotować nadzienie, zapiec w cieście i gotowe. W wersji słodkiej cudownie smakują „kieszonki” z gruszkami i czekoladą. W wersji wytrawnej dobrym pomysłem jest nadzianie ciasta szynką i serem lub pieczarkami. Możesz użyć też swojego ulubionego dżemu lub kremu orzechowego. Pyszne są także cynamonowe ślimaczki.

Andrzejkowe spotkanie umilą małe koreczki z serem, oliwkami i pomidorkami. Ciekawą propozycją jest też przygotowanie chipsów z jabłek czy buraka. Możesz zrobić również proste i szybkie frytki z batatów lub przygotować szybki retro deser z czterech składników, który z pewnością zachwyci wszystkich gości. Koniecznie zrób też roladki z tortilli z łososiem i kremowym serkiem śmietankowym oraz świeżym ogórkiem. Na takie imprezy doskonale sprawdzają się także lekkie sałatki, takie jak prosta i ekspresowa sałatka z owocami, która zasmakuje każdemu.

Czytaj też:
Ten ekspresowy makaron robię, gdy nie mam czasu. Syci na długo i rozgrzewa lepiej niż kocCzytaj też:
Mam dość sera i szynki, więc robię tę jesienną pastę. Jeden nietypowy dodatek od dietetyczki zmienia wszystko

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl