Ten ekspresowy makaron robię, gdy nie mam czasu. Syci na długo i rozgrzewa lepiej niż koc
Makaron na talerzu
Nie masz czasu na gotowanie, ale marzy ci się ciepły, sycący obiad? Zamiast sięgać po sklepowe „gotowce”, zrób ten ekspresowy makaron. Zaspokoi głód na długie godziny, doda energii i rozgrzeje lepiej niż niejeden koc. Spróbuj!

Dania na bazie makaronu to świetna propozycja na „awaryjny” obiad. Nie wymagają długiego gotowania. Co więcej, można je przyrządzić na bazie prostych i tanich produktów, które każdy ma w kuchni – i to na wiele różnych sposobów. Czasem wystarczy zamienić lub dodać jeden składnik, by potrawa nabrała zupełnie nowego charakteru. Tym razem chciałabym ci zaproponować szybki, sycący przysmak, który nie tylko rozpieszcza zmysły, ale też cudownie rozgrzewa. To zaleta na wagę złota, zwłaszcza teraz, gdy chłód coraz częściej daje nam się we znaki.

Jak zrobić szybki i rozgrzewający obiad z makaronem?

Przyrządzanie dania warto zacząć od przyszykowania makaronu. Trzeba uważać, by się nie rozgotował. Najlepiej na organizm działa ten al dente, czyli twardawy. Powinien stawiać lekki opór podczas gryzienia. Mieć sprężystą, zwartą strukturę. Największą zaletą takiego makaronu jest niższy indeks glikemiczny (IG). Jego spożywanie nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi, co przekłada się na dłuższe uczucie sytości po posiłku i mniejsze ryzyko podjadania oraz sięgania po różne wysokoprzetworzone przekąski. W efekcie łatwiej można utrzymać prawidłową masę ciała lub zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Pamiętaj, że przedstawiony przepis możesz śmiało urozmaicić. To danie jest świetną „bazą”. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić je o inne składniki, na przykład podsmażone pieczarki, szpinak, kurczaka, tofu lub dodatkową porcję przypraw, jeśli lubisz bardziej wyraziste smaki. Ale nawet w podstawowej wersji jest kompletne — sycące, wartościowe i aromatyczne.

Przepis: Makaron z sosem paprykowym

Świetnie smakuje, syci i rozgrzewa. Zrobisz go w ekspresowym tempie.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
15 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
713 w każdej porcji

Składniki

  • 400 g makaronu, np. penne, świderki
  • 1 czerwona papryka
  • 3-4 ząbki czosnku
  • 300 ml śmietanki 30%
  • sól, pieprz
  • szczypta chili

Dodatkowo:

  • 2 łyżki oliwy z oliwek

Opcjonalnie:

  • natka pietruszki

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówUgotuj makaron al dente w lekko osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie go odcedź. Umyj paprykę. Usuń z niej gniazda nasienne i pokrój warzywo na mniejsze kawałki. Posiekaj czosnek.
  2. Robienie sosuPodsmaż paprykę i czosnek na oliwie. Wlej śmietankę, gotuj 2-3 minuty, aż sos zgęstnieje. Dopraw go do smaku.
  3. Łączenie składnikówPołącz odcedzony makaron z sosem. Możesz też dorzucić do dania posiekaną natkę pietruszki.

Dlaczego ten makaron rozgrzewa?

To przede wszystkim zasługa kapsaicyny obecnej w chili. Związek ten zaliczany jest do grupy termogeników – wpływają one na proces termogenezy i zwiększają ilość ciepła wytwarzaną przez organizm. Zjedzenie dania doprawionego ostrą papryczką sprawia, że naczynia krwionośne się rozszerzają, a akcja serca przyspiesza. Poprawia się ukrwienie tkanek i narządów, co skutkuje uczuciem ciepła w całym ciele.

