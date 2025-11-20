Chuda, pełna B12 i w świetnej cenie w Biedronce. Coraz więcej osób sięga po tę rybę

Ryby powinny się znaleźć w jadłospisie każdego z nas. To jedno z najlepszych źródeł pełnowartościowego białka czy zdrowych tłuszczów omega-3. Włączając ryby do diety kilka razy w tygodniu, dbamy o zdrowie. Często jednak sięgamy po ryby, które są najbardziej popularne w Polsce. Chodzi między innymi o mintaja, makrelę, łososia czy pstrąga. Warto jednak nieco urozmaicić swoje menu.

Zdrowa ryba w świetnej cenie

Choć w Polsce popularny jest dorsz atlantycki, to mało kto spożywa tzw. dorsza czarnego, który z atlantyckim nie ma nic wspólnego. Zdecydowanie nie jest on tak popularny jak pozostałe ryby, dlatego raczej rzadko gości na talerzach Polaków. A to błąd. Zawiera on pełnowartościowe białko, które jest kluczowe dla regeneracji mięśni, ale też układu odpornościowego. Jest też bogaty w witaminę B12, która jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek. Zawiera także selen, który jest istotny dla prawidłowej pracy tarczycy. Dorsz czarny jest rybą chudą, niskokaloryczną i prawie beztłuszczową. Dlatego właśnie idealnie sprawdzi się jako element diety osób na redukcji i sportowców.

Teraz tę rybę kupisz w znacznie niższej cenie niż normalnie w ramach promocji w Biedronce. Za dorsza czarnego bez ości marki „Marinero” zapłacisz 3,90 zł za 100 g. Za kilogram tej ryby trzeba więc zapłacić 39,99 zł. Promocja trwa jednak tylko do najbliższej soboty (22 listopada).

Jak przyrządzić dorsza czarnego?

Dorsz czarny jest delikatną, lekko słodkawą rybą. Najlepiej jest przygotować go w prosty sposób, by podkreślić jego naturalny smak. Jest on bardziej intensywny niż w przypadku dorsza atlantyckiego. Jego mięso jest zwarte i soczyste. Świetnie nadaje się do smażenia, duszenia czy pieczenia. Jeśli chcesz, by był on wyjątkowo zdrowy – przygotuj go na parze. Będzie świetnie smakować z różnymi dodatkami, na przykład ziołami, przyprawami, ale też śmietaną i serem, które jeszcze bardziej podkreślą smak tej ryby.

