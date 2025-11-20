Pomidory malinowe bez „chemii”? Badania pokazują, gdzie kupisz te najczystsze

Fundacja Pro-Test od dawna zajmuje się analizowaniem składu różnych artykułów spożywczych. Tym razem zleciła badanie pomidorów malinowych, które można znaleźć w ofercie popularnych sieci handlowych – Aldi, Biedronce, Dino, Kauflandzie, Netto i Stokrotce. Przeprowadził je Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Sprawdzano, czy w produktach znajduje się etefon i/lub glifosat. Pierwszy z wymienionych związków reguluje wzrost roślin i przyspiesza ich dojrzewanie, drugi natomiast jest środkiem chwastobójczym.

Co zawierają przebadane pomidory?

Wyniki przeprowadzonych testów mogą mocno zaskoczyć. Glifosatu nie znaleziono w żadnej z przebadanych próbek, natomiast obecność etefonu wykryto w pomidorach z trzech sieci:

Dino – 0,13 mg/kg,

– 0,13 mg/kg, Kauflandu – 1,0 mg/kg,

– 1,0 mg/kg, Biedronki – 1,2 mg/kg

Warto jednak podkreślić, że przedstawione wartości plasowały się znacznie poniżej dopuszczalnego limitu, który wynosi 2 mg/kg. „Pozostałe trzy sklepy – Aldi, Netto i Stokrotka – oferują nam »czyste« pomidory, bez śladów etefonu. To pokazuje, że wielu producentów potrafi uprawiać pomidory bez wspomagania chemicznego albo przynajmniej z zachowaniem odpowiednich terminów karencji, dzięki czemu pozostałości szkodliwych substancji nie trafiają na nasze talerze”– czytamy w raporcie udostępnionym przez Fundację Pro-Test.

Czy etefon szkodzi zdrowiu?

Etefon wykryty w pomidorach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. W tym przypadku problemem nie jest sama jego obecność, ale to, że może wchodzić w interakcje z innymi związkami obecnymi w żywności „Codziennie dostarczamy do organizmu mieszaninę pozostałości różnych pestycydów – to tzw. efekt koktajlu, którego długofalowe skutki wciąż nie są w pełni poznane”– podkreślają eksperci z Fundacji Pro-Test.

Z tej perspektywy każda próbka wolna od glifosatu czy etefonu to dobra wiadomość dla konsumentów. W naszym teście połowa próbek pomidorów malinowych nie zawierała wykrywalnych ilości tych substancji. To pokazuje, że produkcja warzyw bez chemicznego wspomagania jest możliwa. Trzeba jednak pamiętać, że tym razem skupiliśmy się tylko na tych dwóch związkach – podsumowują.

