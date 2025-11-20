Mam dość sera i szynki, więc robię tę jesienną pastę. Jeden nietypowy dodatek od dietetyczki zmienia wszystko

Klasyczne dodatki do kanapek – ser, szynka pasztety – już ci się przejadły? Postaw na coś zupełnie nowego. Tanią i zdrową pastę z suszonymi pomidorami. Poleca ją znana dietetyczka – dr Hanna Stolińska. Jest prosta, szybka, a do tego naprawdę wyjątkowa. Wszystko przez jeden nietypowy składnik. Większość osób nie wyobraża sobie, że mógłby on prasować do wytrawnej przekąski. A jednak doskonale się w niej odnajduje i dostarcza organizmowi wielu cennych mikroelementów.

Jak zrobić jesienną pastę na kanapki?

Wystarczy połączyć suszone pomidory z paroma innymi składnikami. Chodzi o czosnek, sok z cytryny, jabłko, natkę pietruszki i mak. Jeśli nie lubisz wspomnianej zieleniny możesz ją zamienić na przykład na kolendrę. Całość wystarczy zblendować. Zmiksowane produkty utworzą gęstą pastę, która doskonale sprawdza się nie tylko jako smarowidło do kanapek, ale również dip do warzyw czy farsz do jajek i roladek. Co więcej, możesz wykorzystać ją do przygotowania domowych wrapów oraz innych wytrawnych przekąsek.

Przepis: Jesienna pasta kanapkowa Ma prosty skład i wiele cennych wartości odżywczych. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 39 w każdej porcji Składniki 30 g maku

1 duże jabłko

150 g suszonych pomidorów

1 ząbek czosnku

2 łyżki soku z cytryny

pół pęczka natki pietruszki

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj jabłko i natkę pietruszki. Pokrój owoc na mniejsze kawałki. Mak przelej wrzątkiem. Osącz pomidory z zalewy. Łączenie składnikówWszystkie składniki zmiksuj w blenderze na gładką masę. Podawanie pastyPodawaj razem z pieczywem, najlepiej żytnim.

Dlaczego warto zrobić jesienną pastę do kanapek?

Ta pasta nie tylko świetnie smakuje. Dostarcza też organizmowi wielu składników odżywczych. Suszone pomidory – jak podkreśla dr Hanna Stolińska – są źródłem cennego likopenu. To silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki, redukuje stany zapalne tkanek, spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem. Z kolei mak obfituje w wapń – mikroelement ważny dla zdrowia kości i zębów. Natka pietruszki dostarcza żelaza i witaminy C. Tym samym wzmacnia mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami. Podobnie jak czosnek. Natomiast jabłko, dzięki wysokiej zawartości błonnika, zapewnia długie uczucie sytości, usprawnia przemianę materii i reguluje pracę jelit. Zapobiega wzdęciom, zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Czytaj też:

Te mięciutkie ciasteczka to mój sposób na poprawę humoru. Zrobisz je w 20 minut bez mąkiCzytaj też:

Ten lekki deser od dietetyczki „robi się sam”, a syci na pół dnia. Spróbowałam raz i totalnie się w nim zakochałam