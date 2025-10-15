Nie zazdrość Japonkom figury. Poznaj ich prosty sposób na lekkość bez wyrzeczeń

Mieszkanki Japonii mogą pochwalić się przepiękną cerą. Z tego względu wiele osób jest zaciekawionych ich stylem życia. To jednak nie wszystko, ponieważ zazwyczaj zachwycają też swoją smukłą sylwetką. Często wzbudza to zazdrość innych kobiet, jednak wystarczy poznać tajniki ich diety, zainspirować się ich nawykami, a za jakiś czas zauważy się różnicę w kilogramach.

Na czym polega sekret figury Japonek?

Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak jest i w tym przypadku. Okazuje się, że mieszkanki Japonii wcale nie stosują żadnych specjalnych trików. One po prostu dbają o zdrowe odżywianie. Jednym z sekretów ich zachwycającej figury jest spożywanie dużej ilości ryb i owoców morza. Są cennym źródłem kwasów omega-3, mają działanie przeciwzapalne i korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Są też pełne łatwo przyswajalnego, pełnowartościowego białka. To właśnie białko jest kluczowe między innymi podczas odchudzania, ponieważ zapewnia uczucie sytości na dłużej. To z kolei pomaga w kontrolowaniu apetytu. Unikamy wtedy też podjadania kalorycznych przekąsek. Ich jedzenie dostarcza też zazwyczaj niewielkiej liczby kalorii.

Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz cieszyć się piękną sylwetką, to kluczowy jest sposób przyrządzania ryb i owoców morza. Najzdrowsze i najmniej kaloryczne będą gotowane, pieczone, duszone lub grillowane. Unikaj za to smażenia ich w głębokim tłuszczu.

Jak jeszcze Japonki dbają o sylwetkę?

Dieta Japonek jest bogata w naturalne i nieprzetworzone składniki. Oznacza to, że poza rybami i owocami morza jedzą też dużo warzyw, ryżu i soi. W dodatku spożywają znacznie mniej czerwonego mięsa niż w kulturach zachodnich.

Przestrzegają też zasady Hara Hachi Bu, czyli jedzenia z umiarem. Jedzą więc do momentu, aż czują się „pełne” w 80 procentach, a nie w 100. Dzięki temu nie spożywają w ciągu dnia nadmiaru kalorii, który mógłby negatywnie przekładać się na ich figurę. Jedzą też powoli i uważnie, co również sprzyja temu, że się po prostu nie przejadają. Zobacz też, jak o figurę dbają Włoszki. Tutaj również podstawą jest odpowiednia dieta.

