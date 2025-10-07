Wprowadź te 3 proste zmiany w diecie i chudnij bez wyrzeczeń. Dietetyk mówi jasno: to działa

Wiele osób zaczyna odchudzanie od stworzenia listy produktów spożywczych zakazanych na diecie redukcyjnej. Rezygnuje z jedzenia ulubionych przysmaków. To błąd, który często przynosi skutek odwrotny od zamierzonego – zamiast sprzyjać zrzucaniu nadprogramowych kilogramów, zwiększa ryzyko tycia. Dlatego nie wyrzucaj ulubionych smakołyków z codziennego menu. Pójdź za radą znanego dietetyka – Michała Wrzoska – i zamień popularne artykuły spożywcze na ich lżejsze i mniej kaloryczne „odpowiedniki”.

Trzy „zamienniki” popularnych produktów spożywczych

Mięso mielone to jeden z najchętniej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Trudno się temu dziwić, bo znajduje szerokie kulinarne zastosowanie. Można je wykorzystać nie tylko do przygotowania klasycznych kotletów, ale też wielu innych przysmaków, takich jak na przykład zapiekanki, kartacze, pulpety etc. Dietetyk dr Michał Wrzosek radzi, by zamienić wołowinę czy wieprzowinę na indyka. Ma znacznie mniej kalorii – około 120-140 kcal w 100 gramach. Dla porównania taka sama porcja klasycznego mięsa mielonego dostarcza ich nawet dwa razy więcej.

Ekspert poleca również, by zastąpić majonez ketchupem. Jedna łyżka pierwszego z wymienionych sosów to około 178 kilokalorii, podczas gdy identyczna ilość drugiego dodatku dostarcza średnio 20 kcal. Różnica jest więc naprawdę duża. Ponadto dip na bazie pomidorów stanowi źródło likopenu, cennego przeciwutleniacza. Związek ten zwalcza stany zapalne w organizmie i niweluje stres oksydacyjny. W rezultacie odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, między innymi udaru mózgu, miażdżycy, zawału serca czy chorób nowotworowych.

Trzecim „zamiennikiem” rekomendowanym przez specjalistę jest skyr. Stanowi świetną alternatywę dla jogurtu greckiego. Stugramowa porcja ma około 60 kcal, czyli średnio dwa razy mniej niż jego odpowiednik. Doskonale sprawdza się nie tylko jako składnik deserów, ale również dań wytrawnych, na przykład sałatek czy sosów.

O czym jeszcze pamiętać podczas odchudzania?

W odchudzaniu nie chodzi o stosowanie restrykcyjnych diet czy głodówek, ale dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych. Nie trzeba nawet rezygnować z ulubionych słodyczy czy przekąsek podczas zrzucania nadprogramowych kilogramów. Ważne, by kupować je „z głową”. Zamiast inwestować w duże opakowania, tak zwane wielopaki, sięgaj po mniejsze, pojedyncze porcje. Dzięki temu łatwiej ci będzie zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii.

