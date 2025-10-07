Jesz chleb i tyjesz? Specjalista zdradza, na co patrzeć przy zakupie, by cukier wreszcie spadł

Czujesz się ospały i zmęczony po zjedzeniu posiłku z chlebem? A może martwisz się ciągłymi skokami poziomu cukru we krwi lub napadami głodu, które sabotują twoje próby zrzucenia wagi? Wbrew pozorom nie musisz rezygnować z pieczywa. Wystarczy, że zadbasz o to, by w twoim jadłospisie znalazł się jego odpowiedni rodzaj.

Czy trzeba rezygnować z jedzenia chleba?

Chleb dla wielu osób jest podstawowym elementem codziennej diety. Ale co, jeśli masz cukrzycę, insulinooporność albo po prostu chcesz lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi? A może źle się czujesz po spożyciu chleba? Wcale nie musisz całkowicie z niego rezygnować – zaznaczył dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu.

Ekspert wyjaśnia, jak to pogodzić. Ta rada jest też skierowana do osób, które chcą schudnąć, jednak nie wyobrażają sobie swojego menu właśnie bez chleba. Specjalista wyjaśnił, jaki warto wybierać, by naprawdę wspierał nasze zdrowie. Chleb często bywa uznawany za produkt „problematyczny”, szczególnie w kontekście cukrzycy, głównie ze względu na jego indeks glikemiczny (IG). Jest to wskaźnik, który określa, jak szybko po spożyciu danego produktu wzrasta poziom glukozy (cukru) we krwi. W przypadku większości białych chlebów indeks glikemiczny jest bardzo wysoki. W praktyce oznacza to, że po jego zjedzeniu poziom cukru gwałtownie rośnie, co prowadzi do nagłego wyrzutu insuliny.

A częste skoki insuliny to zazwyczaj prosta droga do pogorszenia insulinooporności i poważnego rozregulowania metabolizmu – podkreślił dietetyk.

Dodatkowo chleby, które najczęściej kupujemy w supermarketach, są produktami wysokoprzetworzonymi. Jak zaznaczył ekspert, zawierają one nie tylko mąkę, ale także dodatki takie jak cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, konserwanty, emulgatory, a czasem nawet sztuczne barwniki. Te ostatnie mają na celu nadanie pieczywu ciemniejszego koloru, by wyglądało jak chleb pełnoziarnisty – choć nim nie jest.

Efekt? Taki chleb nie tylko gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi, ale także może sprzyjać stanom zapalnym, obciążać układ trawienny i przyczyniać się do odkładania tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha – zauważył dietetyk.

Jaki chleb wybierać?

Nie oznacza to jednak, że jedzenie chleba jest całkowicie zakazane przy cukrzycy czy podczas odchudzania. Najważniejsze jest to, by wybrać odpowiedni rodzaj tego produktu. Należy stawiać na pieczywo, które ma niższy indeks glikemiczny, a także więcej błonnika pokarmowego i składników odżywczych, przy jednocześnie mniejszej zawartości przetworzonych dodatków. Dietetyk poleca kupowanie chleba na zakwasie.

Chleb na zakwasie jest fermentowany, co obniża jego indeks glikemiczny. Ale to nie wszystko – proces fermentacji poprawia też jego strawność i zwiększa biodostępność minerałów, takich jak cynk czy magnez – podsumował ekspert.

Warto również unikać chleba wypiekanego wyłącznie z białej, oczyszczonej mąki pszennej. Zamiast tego postaw na chleb pełnoziarnisty lub z mąki o niższym indeksie glikemicznym, na przykład orkiszowej.

