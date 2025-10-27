Zamiast ziemniaków wybierz to polskie warzywo. Ma mniej kalorii i jest lepsze dla serca

Pasternak jest warzywem korzeniowym, które charakteryzuje się słodkawym, lekko orzechowym smakiem. Jest bogaty w witaminy (zwłaszcza C i te z grupy B) oraz minerały, a także błonnik pokarmowy, który między innymi wspomaga trawienie. To warzywo można gotować, piec, smażyć, ale też przygotować z niego pyszne puree.

To polskie warzywo jest lepsze niż ziemniaki

Warto więc nieco poeksperymentować i zastąpić nim ziemniaki, zwłaszcza jeśli się odchudzamy. Pasternak ma nieco mniej kalorii niż ziemniaki, a przy tym dostarcza więcej błonnika pokarmowego, dzięki czemu po jego zjedzeniu dłużej czujemy sytość i rzadziej sięgamy po przekąski.

Choć jego indeks glikemiczny jest wyższy, pasternak cechuje się bogatszym składem odżywczym — zawiera więcej witamin, minerałów i błonnika. To sprawia, że jest korzystniejszy dla serca i ogólnego zdrowia niż klasyczne ziemniaki, szczególnie gdy spożywamy go z warzywami lub zdrowymi tłuszczami, które pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi, na przykład z pieczonymi marchewkami, brokułami, oliwą z oliwek, awokado lub pestkami dyni.

Pasternak wzmacnia zdrowie serca

Jedzenie pasternaku pozytywnie wpływa również na zdrowie naszego serca. Jest on dobrym źródłem potasu, który jest naturalnym regulatorem ciśnienia krwi. Równoważy on negatywny wpływ sodu, który jest zawarty w soli. Nadmiar soli w diecie może prowadzić do podwyższenia ciśnienia i zwiększać ryzyko chorób serca.

Z kolei wysoka ilość błonnika rozpuszczalnego w tym warzywie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL. W konsekwencji zmniejsza to ryzyko miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, pasternak jest również bogaty w foliany, które pomagają obniżyć poziom homocysteiny we krwi. Jej wysokie stężenie może prowadzić do rozwoju chorób serca.

Oczywiście poza jedzeniem pasternaku, należy też dbać o serce poprzez zdrowe odżywianie. Trzeba wybierać chude mięso, ryby, roślinne źródła tłuszczów (oliwa z oliwek, awokado, orzechy), a unikać fast foodów i przetworzonej żywności oraz nadmiaru soli. Koniecznie przeczytaj, co robić, by mieć „serce jak dzwon”.

