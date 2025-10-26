Masz brzuch jak balon zaraz po wstaniu? Profesor ujawnia, że to nie wzdęcia, a coś zupełnie innego

Wstajesz rano. W lustrze widzisz płaski brzuch, a po kilku chwilach — nawet po lekkim śniadaniu czy kilku łykach wody — wyglądasz, jakbyś połknęła balon. Brzmi znajomo? W takich sytuacjach wiele osób myśli: „znowu mam wzdęcia”. Przyczyna problemu może być jednak zupełnie inna. Nierzadko stoi za nim zjawisko, o którym praktycznie nikt nie słyszał, a mianowicie dyssynchronia przeponowo-trzewna. O co w nim chodzi? Na to pytanie odpowiada profesor Ewa Stachowska, specjalistka od żywienia.

Nie wzdęty, a wydęty brzuch – co to takiego?

Dyssynchronia przeponowo-trzewna to zaburzenie współpracy pomiędzy przeponą a mięśniami brzucha. Przepona i jelita nie poruszają się w zgodnym rytmie, co prowadzi do przesunięcia poprzecznicy — fragmentu jelita grubego, który odpowiada za część procesów fermentacyjnych.

Gdy poprzecznica jest zbyt nisko, to już po łyku wody lub lekkim posiłku (po 30-40 minutach) zaczyna się fermentacja. Efekt? Wydęcie, czyli brzuch „jak balon” — bez bólu, ale widocznie uwypuklony — wyjaśnia ekspertka w opublikowanym nagraniu.

Ten problem dotyczy bardzo wielu kobiet — i to niekoniecznie z nadwagą. Jego powstawaniu sprzyja siedzący tryb życia, osłabione mięśnie brzucha po ciąży czy stres. Nie towarzyszą mu jednak żadne dolegliwości bólowe. Nie wymaga stosowania antybiotyków ani żadnej specjalistycznej diety. W uporaniu się z nim pomóc może odpowiednio dobrana aktywność fizyczna.

Jak poradzić sobie z wydętym brzuchem?

Kluczem do rozwiązania problemu są ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha (przede wszystkim te skośne). Wyobraź sobie – jak radzi profesor Stachowska, cytując dr Elżbietę Bernatowicz – że zapinasz kurtkę, a z tyłu masz ogon. Spróbuj podwinąć go pod siebie i wysuń miednicę do przodu. Wykonuj około 30 takich ruchów dziennie.

Katuje swój brzuch od tygodnia i poprawa jest niewiarygodna – przyznała profesor Stachowska, która sama zmaga się z problemem „wydętego brzucha”.

Pamiętaj, że zjawisko dyssynchronii przeponowo-trzewnej obrazuje dobrze przeprowadzone USG brzucha. Odpowiednią diagnozę może postawić jedynie specjalista.

