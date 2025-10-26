Na Wszystkich Świętych nie stoję przy garach. Ten gulasz robi się sam i smakuje wszystkim

Święto Wszystkich Świętych jest czasem zadumy, refleksji i spotkań z bliskimi. Często jesteśmy wtedy w rodzinnym gronie nie tylko na cmentarzu, ale też później, podczas domowego obiadu. To wiąże się też z przygotowaniem posiłku dla większej liczby osób. Nie każdy jednak ma ochotę spędzać długie godziny w kuchni. W takiej sytuacji warto postawić na mniej skomplikowane, ale wciąż smaczne i sycące potrawy. Ja w tym roku zamierzam zrobić pyszny gulasz.

Jak zrobić szybki obiad na Wszystkich Świętych? Prosty przepis

Gulasz to danie, które doskonale sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań. Jest sycący i aromatyczny, a do tego można przygotować go w większej ilości bez dużego wysiłku. Świetnie smakuje też po podgrzaniu, więc nie musisz go robić tego samego dnia, w który planujesz ugościć rodzinę.

Przepis: Gulasz Ten gulasz jest nie tylko pyszny, ale też przygotujesz go naprawdę szybko. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 470 w każdej porcji Składniki 500 g filetu z piersi indyka

1 duża cebula

1 czerwona papryka

1 żółta papryka

2 ząbki czosnku

250 ml passaty pomidorowej

250 ml bulionu drobiowego lub warzywnego

1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej

1,5 łyżeczki majeranku

2 liście laurowe

oliwa

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaPokrój indyka w kostkę. Oprósz solą, pieprzem. Rozgrzej olej na patelni. Smaż indyka, aż się ładnie zarumieni. Wyjmij mięso i odłóż na talerz. Smażenie warzywNa ten sam tłuszcz dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i papryki pokrojone w paski. Smaż, aż zmiękną. Pod koniec dodaj przeciśnięty czosnek i smaż jeszcze minutę. DuszenieDodaj z powrotem mięso, wlej bulion i passatę pomidorową. Dodaj przyprawy: słodką paprykę, majeranek, liście laurowe. Dopraw solą i pieprzem. Przykryj i duś na małym ogniu przez 10-15 minut, aż mięso będzie miękkie i sos się zredukuje. W razie potrzeby dopraw jeszcze solą i pieprzem.

Podsmażaj też mięso partiami. Nie wrzucaj całego od razu na patelnię, gdyż wtedy zacznie się dusić, zamiast smażyć. Nie żałuj też cebuli, to właśnie ona cudownie podkreśli smak tej potrawy. Taki gulasz podawaj z ziemniakami lub kaszą. Dobrze będzie smakować też z samym chlebem.

Inne propozycje szybkich potraw

Doskonałym wyborem będą jednogarnkowe dania, które są naprawdę szybkie, a do tego nie mamy później wielu naczyń w zlewie do zmywania. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie zapiekanki ziemniaczanej lub makaronowej. Tutaj jest naprawdę duże pole do popisu, ponieważ śmiało można mieszać ze sobą różne składniki. Dobrze sprawdzą się też pasty, ponieważ makaron z sosem to danie, które lubi niemal każdy z nas. Jeśli planujesz kotlety, to zamiast smażenie włóż je po prostu do piekarnika. Będzie zdrowiej, a ty oszczędzisz sobie pracy.

Jeśli z kolei jesteś miłośnikiem bigosu i to właśnie ta potrawa królowała u ciebie w domu w tym czasie, to koniecznie sprawdź przepis na ekspresowy bigos Tomka Strzelczyka. Nie zapominaj też o zupach, zwłaszcza tych bardziej treściwych, jak na przykład gulaszowa. Warto też skorzystać z „darów jesieni” i przyrządzić zupę dyniową.

